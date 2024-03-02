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ЦРУ на стороне Украины. Как Бернс убеждает Конгресс помочь Киеву

Глава ЦРУ Уильям Бернс в программной статье для Foreign Affairs отметил, что 2024 станет тяжелым на поле боя в Украине. При этом он призывает Конгресс выделить помощь Киеву и подчеркивает, что бессмысленно бояться угроз Путина

сегодня, 16:30
Автор:
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Ткачик Олеся
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В частности, Бернс подчеркнул, что среди задач Украины – нанесение более глубоких ударов за линию фронта, а также продолжить свои успехи в Черном море. По его словам, в такой ситуации российский диктатор Владимир Путин может снова начать "бряцать ядерным оружием". При этом Бернс добавил, что было бы глупо излишне пугаться. Также глава ЦРУ, говоря о выделении помощи Украине, подчеркнул, что достаточно скромная инвестиция в менее 5% оборонного бюджета США принесет значительную геополитическую отдачу для Соединенных Штатов и значительную отдачу для американской промышленности.

ЦРУ на стороне Украины. Как Бернс убеждает Конгресс помочь Киеву

Уильям Бернс

По мнению политтехнолога Алексея Голобуцкого, статья Бернса является свидетельством того, что ЦРУ присоединилось к процессу работы с конгрессменами. В первую очередь, он успокаивает конгрессменов по поводу ядерного шантажа российского диктатора.

"Если глава ЦРУ прямо, официально, на бумаге фиксирует "бессмысленно излишне бояться этого" — это таки чего-то стоит. И без точных разведданных не было бы провозглашено",
– подчеркнул в Телеграмме Голобуцкий.

Также, по его словам, Бернс поддерживает стратегию Украины в войне, а именно: нанесение глубоких точечных ударов по наиболее уязвимым узлам врага, а также контроль над Черным морем.

Бернс повторяет бронебойный аргумент, одинаково действенный для электората и республиканцев, и демократов (а значит, и для конгрессменов обеих партий). Только 5% от оборонного бюджета Америка не только восстанавливает статус сильнейшего в геополитике. Главное, эти 5% еще и стимулируют американскую промышленность, обеспечивают зарплаты американским избирателям, стипендии американским студентам профильных специальностей, косвенно стимулируют торговлю, а значит аграрный сектор",
– добавил Голобуцкий.

По его словам, разъяснения Бернса являются своевременными и авторитетными для американцев.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что бывший глава армии США призвал Конгресс не медлить с помощью Украины.





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Источник: https://t.me/allgolobutsky
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