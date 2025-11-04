Ядерные испытания России и Китая: в ЦРУ выступили с заявлением

В США обостряется дискуссия вокруг вероятных секретных ядерных тестов, которые, по оценкам ЦРУ, проводили Россия и Китай. В то же время, Вашингтон уверяет, что сам не планирует возобновлять испытания ядерного оружия.

Россия и Китай подозреваются в секретных ядерных испытаниях. Фото из открытых источников

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф заявил, что президент США Дональд Трамп был прав, когда предупреждал о секретных ядерных испытаниях России и Китая.

"Дональд Трамп был прав", — написал Рэтклифф в соцсети X.

Директор ЦРУ сослался на предварительные оценки американской разведки и статью в The Wall Street Journal, которые прикрепил к сообщению. В этих материалах говорилось о том, что Россия может не соблюдать мораторий на испытание ядерного оружия "ненулевой мощи", а Китай, возможно, проводил небольшие подземные ядерные эксперименты.

Заявление главы ЦРУ поддержал председатель Комитета по разведке Сената Том Коттон. Американский сенатор заявил, что после консультаций с директором ЦРУ получил подтверждение, что Москва и Пекин могли проводить сверхкритические испытания ядерного оружия.

Комментарии американских должностных лиц прозвучали после недавнего интервью Дональда Трампа телеканалу CBS. В нем президент США заявил, что Россия, Китай и Пакистан тайно проводят ядерные испытания и подрывают ядерные боеголовки глубоко под землей.

Хотя такие подозрения не новы, раньше их никогда не подтверждали официально. Последний известный ядерный взрыв в мире осуществила Северная Корея в 2017 году, тогда как Китай провел свое последнее официальное испытание еще в 1996 году, а Россия в 1990.

На прошлой неделе Трамп заявил, что приказал Пентагону немедленно начать ядерные испытания, чтобы "противодействовать росту российского и китайского арсеналов". Если это произойдет, США впервые за более чем 30 лет возобновят подрывы ядерных зарядов. Последние подобные тесты проводились в 1992 году.

Однако в Белом доме и Министерстве энергетики уверяют, что не планируют реальные ядерные взрывы. Министр энергетики Крис Райт пояснил, что речь идет о "некритических" или системных испытаниях, проверяющих функциональность компонентов ядерного оружия без его детонации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на приказ Трампа начать испытание ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали, что Трамп в ультимативной форме предупредил Путина и Си по поводу ядерного оружия.