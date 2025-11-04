Ядерні випробування Росії та Китаю: у ЦРУ виступили з заявою

У США загострюється дискусія навколо ймовірних таємних ядерних тестів, які, за оцінками ЦРУ, проводили Росія та Китай. Водночас Вашингтон запевняє, що сам не планує відновлювати випробування ядерної зброї.

Росія та Китай підозрюються у таємних ядерних випробуваннях. Фото з відкритих джерел

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф заявив, що президент США Дональд Трамп мав рацію, коли попереджав про секретні ядерні випробування Росії та Китаю.

"Дональд Трамп був правий", — написав Реткліфф у соцмережі X.

Директор ЦРУ послався на попередні оцінки американської розвідки та статтю у The Wall Street Journal, які прикріпив до допису. У цих матеріалах ішлося про те, що Росія може не дотримуватися мораторію на випробування ядерної зброї "ненульової потужності", а Китай можливо проводив невеликі підземні ядерні експерименти.

Заяву очільника ЦРУ підтримав голова Комітету з питань розвідки Сенату Том Коттон. Американський сенатор заявив, що після консультацій з директором ЦРУ він отримав підтвердження, що Москва та Пекін могли проводити надкритичні випробування ядерної зброї.

Коментарі американських посадовців прозвучали після нещодавнього інтерв’ю Дональда Трампа телеканалу CBS. У ньому президент США заявив, що Росія, Китай та Пакистан таємно здійснюють ядерні випробовування та підривають ядерні боєголовки глибоко під землею.

Хоча такі підозри не нові, раніше їх ніколи не підтверджували офіційно. Востаннє відомий ядерний вибух у світі здійснила Північна Корея у 2017 році, тоді як Китай провів своє останнє офіційне випробування ще у 1996 році, а Росія у 1990.

Минулого тижня Трамп заявив, що наказав Пентагону “негайно” розпочати ядерні випробування, щоб "протидіяти зростанню російського та китайського арсеналів". Якщо це станеться, США вперше за понад 30 років відновлять підриви ядерних зарядів. Останні такі тести проводилися у 1992 році.

Однак у Білому домі та Міністерстві енергетики запевняють, що не планують реальних ядерних вибухів. Міністр енергетики Кріс Райт пояснив, що мова йде про "некритичні" або системні випробування, які перевіряють функціональність компонентів ядерної зброї без її детонації.

