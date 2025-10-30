У Росії відреагували на наказ Трампа розпочати випробування ядерної зброї

Рішення Дональда Трампа розпочати випробування ядерної зброї викликало різку реакцію в Росії. Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що такі дії Сполучених Штатів повернуть світ у добу холодної війни та зроблять міжнародну ситуацію непередбачуваною.

Андрій Картаполов. Фото з відкритих джерел

Андрій Картаполов заявив, що міжнародна спільнота живе за умовами міжнародних угод, які забороняють будь-які ядерні вибухи, зокрема підземні, підводні, надводні чи у повітрі.

"Треба розуміти, про яке випробування йдеться, тому що є ж угода про непроведення випробувань шляхом підриву ядерних зарядів. Адже для цього й укладалися ці договори, угоди, щоби знизити планку протистояння", — відреагував Картаполов на слова Трампа.

За його словами, повернення до ядерних випробувань означатиме кінець періоду стримування, який існував останні десятиліття. Картаполов переконаний, що це призведе до повернення світу в часи холодної війни.

"Увесь час потихеньку до неї повертаємось. Зрештою, ми жили в такій ситуації, коли було два блоки, коли була холодна війна. Нічого хорошого в цьому немає, але й страшного нічого в цьому немає. Принаймні все зрозуміло, без фальшивих усмішок, непотрібних обіймів та пакостей за спиною", — додав Картаполов.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні відновити ядерні випробування "на рівних" з іншими країнами. За його словами, оскільки "всі проводять ядерні випробування", то США варто теж почати їх здійснювати.

Від 1996 року діє Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), який забороняє будь-які ядерні вибухи в мирних чи військових цілях. США та РФ хоч і підписали договір, однак не ратифікували його. Жодна країна світу, можливо за виключенням КНДР, не проводила ядерних випробувань після укладення ДВЗЯВ. Останні випробування Росія провела у 1990 році, а США у 1996-му.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін заявив про випробовування нової ядерної зброї "Посейдон". Що це за ядерна торпеда.

Також "Коментарі" писали, що Медведєв пригрозив ядерною зброєю Судного дня та зникненням однієї країни НАТО.