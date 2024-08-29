Цукерберг не случайно признался в давлении со стороны Белого дома: к чему готовится

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что во время пандемии COVID-19 испытал давление со стороны правительства США, которое потребовало цензурировать определенный контент на платформах Facebook и Instagram. Об этом сообщает The Guardian.

Марк Цукерберг

В частности, Цукерберг рассказал, что чиновники администрации Джо Байдена неоднократно обращались к Meta с требованием удалять определенные публикации о COVID-19, в частности юмористические и сатирические материалы, которые вызвали недовольство правительства, когда компания отказывалась их цензурировать.

"Я считаю, что давление со стороны правительства было неправильным", — отметил Цукерберг в письме председателю юридического комитета Палаты представителей США Джиму Джордану.

Известно, что во время пандемии Facebook добавлял предупреждение о возможной дезинформации к сообщениям, содержащим ложные данные о COVID-19, и удалял контент, критиковавший вакцины или предполагавший лабораторное происхождение вируса. Во время президентских выборов 2020 года Байден обвинил социальные платформы в распространении дезинформации о вакцинах, что, по его мнению, могло нанести вред общественному здоровью.

Цукерберг также признался, что Facebook временно снизил рейтинг новостей о ноутбуке Гантера Байдена после предупреждения ФБР о возможной российской дезинформационной кампании против семьи президента. Теперь он считает, что этого не следовало делать.

Юридический комитет Палаты представителей, возглавляемый республиканцами, назвал эти признания Цукерберга "большой победой для свободы слова". В то же время, представители Белого дома утверждают, что их действия были направлены на защиту общественного здоровья и безопасности.

Как отметил политолог Тарас Загородний, признание Цукерберга в давлении именно сейчас очень интересно.

"Интересные признания именно сейчас. Кажется, кто-то не верит в "рост надоев и жирности масла", то есть рейтинга одного из кандидатов в президенты США и готовится встречать "нового — старого", — отметил в Фейсбуке политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о рейтингах кандидатов в президенты США Гаррис и Трапмпа.



