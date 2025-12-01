logo

Давление на Украину усилится: Трамп сделал заявление после скандала с отставкой Ермака
commentss НОВОСТИ Все новости

Давление на Украину усилится: Трамп сделал заявление после скандала с отставкой Ермака

Трамп упомянул о коррупционных проблемах в Украине во время комментария по переговорам с США

1 декабря 2025, 10:06
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп, комментируя ход вчерашних переговоров между украинской и американской делегациями, заявил, что коррупция в Украине остается серьезным вызовом для двустороннего взаимодействия. На заявление главе Белого дома отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко. Он отметил, что о коррупции в Украине давно известно, однако теперь об этом публично говорит Трамп.

Давление на Украину усилится: Трамп сделал заявление после скандала с отставкой Ермака

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам нардепа, ситуация усложнилась из-за ряда громких коррупционных скандалов, которые, по его мнению, негативно влияют на международный имидж Украины и переговорный процесс.

Алексей Гончаренко подчеркнул, что такие заявления со стороны высокопоставленных чиновников США могут ужесточить требования к украинским властям относительно дальнейших антикоррупционных шагов.

Отметим, Дональд Трамп выразил определенный оптимизм по поводу состоявшихся в воскресенье во Флориде переговоров между представителями США и Украины, заявив о "хороших шансах" по "мирному соглашению", однако добавив и о "некоторых сложных проблемах" в Украине, связанных с коррупцией. Свое заявление американский лидер сделал на борту самолета Air Force One во время общения с журналистами.

Трамп отметил, что есть "хорошие шансы" на заключение соглашения о прекращении войны России в Украине. Однако он добавил, что коррупция в Украине "не способствует" этому, прокомментировав отставку руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По словам Трампа, переговоры "продолжаются и продвигаются хорошо. Мы хотим остановить убийства людей".

Читайте на портале "Комментарии" — бывший глава Офиса президента Андрей Ермак за неделю до своего увольнения пытался добиться отставки главы СБУ Василия Малюка. Об этом сообщает "УП". Издание воспроизвело события, предшествовавшие кадровым решениям во властной верхушке.



