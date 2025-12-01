Давление на Украину усилится: Трамп сделал заявление после скандала с отставкой Ермака

Президент США Дональд Трамп, комментируя ход вчерашних переговоров между украинской и американской делегациями, заявил, что коррупция в Украине остается серьезным вызовом для двустороннего взаимодействия. На заявление главе Белого дома отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко. Он отметил, что о коррупции в Украине давно известно, однако теперь об этом публично говорит Трамп.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам нардепа, ситуация усложнилась из-за ряда громких коррупционных скандалов, которые, по его мнению, негативно влияют на международный имидж Украины и переговорный процесс.

Алексей Гончаренко подчеркнул, что такие заявления со стороны высокопоставленных чиновников США могут ужесточить требования к украинским властям относительно дальнейших антикоррупционных шагов.

Отметим, Дональд Трамп выразил определенный оптимизм по поводу состоявшихся в воскресенье во Флориде переговоров между представителями США и Украины, заявив о "хороших шансах" по "мирному соглашению", однако добавив и о "некоторых сложных проблемах" в Украине, связанных с коррупцией. Свое заявление американский лидер сделал на борту самолета Air Force One во время общения с журналистами.

Трамп отметил, что есть "хорошие шансы" на заключение соглашения о прекращении войны России в Украине. Однако он добавил, что коррупция в Украине "не способствует" этому, прокомментировав отставку руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По словам Трампа, переговоры "продолжаются и продвигаются хорошо. Мы хотим остановить убийства людей".

