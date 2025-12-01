logo_ukra

BTC/USD

86832

ETH/USD

2838.08

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Тиск на Україну посилиться: Трамп зробив заяву після скандалу з відставкою Єрмака
commentss НОВИНИ Всі новини

Тиск на Україну посилиться: Трамп зробив заяву після скандалу з відставкою Єрмака

Трамп згадав про корупційні проблеми в Україні під час коментаря щодо переговорів зі США

1 грудня 2025, 10:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп, коментуючи перебіг учорашніх переговорів між українською та американською делегаціями, заявив, що корупція в Україні залишається серйозним викликом для двосторонньої взаємодії. На заяву главі Білого дому відреагував народний депутат Олексій Гончаренко. Він зазначив, що про корупцію в Україні давно відомо, однак тепер про це публічно говорить і Трамп.

Тиск на Україну посилиться: Трамп зробив заяву після скандалу з відставкою Єрмака

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами нардепа, ситуація ускладнилася через низку гучних корупційних скандалів, які, на його думку, негативно впливають на міжнародний імідж України та переговорний процес.

Олексій Гончаренко підкреслив, що такі заяви зі сторони високопосадовців США можуть посилити вимоги до української влади щодо подальших антикорупційних кроків.

Зазначимо, Дональд Трамп висловив певний оптимізм щодо переговорів між представниками США та України, що відбулися в неділю у Флориді, заявивши про "хороші шанси" щодо "мирної угоди", проте додавши і про "деякі складні проблеми" в Україні, пов'язані з корупцією. Свою заяву американський лідер зробив на борту літака Air Force One під час спілкування із журналістами.

Трамп зазначив, що є "хороші шанси" на укладання угоди про припинення війни Росії в Україні. Однак він додав, що корупція в Україні "не сприяє" цьому, прокоментувавши відставку керівника Офісу президента Андрія Єрмака. 

За словами Трампа, переговори "тривають і просуваються добре. Ми хочемо зупинити вбивства людей". 

Читайте також на порталі "Коментарі" — колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак за тиждень до свого звільнення намагався домогтися відставки голови СБУ Василя Малюка. Про це повідомляє "УП". Видання відтворилл події, що передували кадровим рішенням у владній верхівці.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини