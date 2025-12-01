Тиск на Україну посилиться: Трамп зробив заяву після скандалу з відставкою Єрмака

Президент США Дональд Трамп, коментуючи перебіг учорашніх переговорів між українською та американською делегаціями, заявив, що корупція в Україні залишається серйозним викликом для двосторонньої взаємодії. На заяву главі Білого дому відреагував народний депутат Олексій Гончаренко. Він зазначив, що про корупцію в Україні давно відомо, однак тепер про це публічно говорить і Трамп.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами нардепа, ситуація ускладнилася через низку гучних корупційних скандалів, які, на його думку, негативно впливають на міжнародний імідж України та переговорний процес.

Олексій Гончаренко підкреслив, що такі заяви зі сторони високопосадовців США можуть посилити вимоги до української влади щодо подальших антикорупційних кроків.

Зазначимо, Дональд Трамп висловив певний оптимізм щодо переговорів між представниками США та України, що відбулися в неділю у Флориді, заявивши про "хороші шанси" щодо "мирної угоди", проте додавши і про "деякі складні проблеми" в Україні, пов'язані з корупцією. Свою заяву американський лідер зробив на борту літака Air Force One під час спілкування із журналістами.

Трамп зазначив, що є "хороші шанси" на укладання угоди про припинення війни Росії в Україні. Однак він додав, що корупція в Україні "не сприяє" цьому, прокоментувавши відставку керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами Трампа, переговори "тривають і просуваються добре. Ми хочемо зупинити вбивства людей".

Читайте також на порталі "Коментарі" — колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак за тиждень до свого звільнення намагався домогтися відставки голови СБУ Василя Малюка. Про це повідомляє "УП". Видання відтворилл події, що передували кадровим рішенням у владній верхівці.