Давление нужно усиливать, но не на Россию: какое поручение дал Трамп
Давление нужно усиливать, но не на Россию: какое поручение дал Трамп

Президент США будет усиливать давление ан Европу, которая покупает российские энергоресурсы

22 сентября 2025, 07:14
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Вирджинии снова раскритиковал европейские государства за продолжение закупок российской нефти и призвал их полностью отказаться от энергоресурсов из РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

Давление нужно усиливать, но не на Россию: какое поручение дал Трамп

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что во время ужина в Маунт-Верноне, что в штате Вирджиния, Трамп упомянул о покупке европейскими государствами российской нефти.

"Европейцы покупают нефть у России – этого не должно быть, не так ли?", – задался вопросом американский лидер.

Американский президент после этого обратился к послу США в НАТО Мэтту Уитакеру с просьбой усилить давление на Европу.

"Они должны прекратить покупать нефть у России, Мэтт. Мэтт не позволит, чтобы это продолжалось дальше", – отметил глава Белого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп дал понять, что он не будет вводить санкции против РФ, пока страны НАТО не откажутся от российских энергоресурсов. И здесь на первый план выходят такие страны, как Словакия, Венгрия и Турция, активно закупающие российские энергоресурсы. Не менее активно покупает российскую нефть после переработки топлива в Индии другая часть Европы. Можно ли сказать, что своим ультиматумом партнерам Трамп лишил себя ответственности за продолжение войны в Украине и теперь смело сможет обвинять Европу в этом? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский ответил Дональду Трампу на ультиматум Европе о санкциях против РФ.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-21/trump-renews-pressure-on-europe-to-stop-buying-russian-oil
