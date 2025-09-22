Давление нужно усиливать, но не на Россию: какое поручение дал Трамп

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Вирджинии снова раскритиковал европейские государства за продолжение закупок российской нефти и призвал их полностью отказаться от энергоресурсов из РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что во время ужина в Маунт-Верноне, что в штате Вирджиния, Трамп упомянул о покупке европейскими государствами российской нефти.

"Европейцы покупают нефть у России – этого не должно быть, не так ли?", – задался вопросом американский лидер.

Американский президент после этого обратился к послу США в НАТО Мэтту Уитакеру с просьбой усилить давление на Европу.

"Они должны прекратить покупать нефть у России, Мэтт. Мэтт не позволит, чтобы это продолжалось дальше", – отметил глава Белого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп дал понять, что он не будет вводить санкции против РФ, пока страны НАТО не откажутся от российских энергоресурсов. И здесь на первый план выходят такие страны, как Словакия, Венгрия и Турция, активно закупающие российские энергоресурсы. Не менее активно покупает российскую нефть после переработки топлива в Индии другая часть Европы. Можно ли сказать, что своим ультиматумом партнерам Трамп лишил себя ответственности за продолжение войны в Украине и теперь смело сможет обвинять Европу в этом? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

