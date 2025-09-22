Тиск слід посилювати, але не на Росію: яке доручення дав Трамп

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Вірджинії знову розкритикував європейські держави за продовження закупівель російської нафти та закликав їх повністю відмовитися від енергоресурсів із РФ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що під час вечері в Маунт-Верноні, що у штаті Вірджинія, Трамп згадав про покупку європейськими державами російської нафти.

"Європейці купують нафту в Росії — цього не повинно бути, чи не так?", — запитав американський лідер.

Американський президент після цього звернувся до посла США до НАТО Мета Уітакера з проханням посилити тиск на Європу.

"Вони повинні припинити купувати нафту у Росії, Метт. Метт не дозволить, щоб це продовжувалося далі", — зазначив глава Білого дому.

