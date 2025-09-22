logo_ukra

BTC/USD

114667

ETH/USD

4307.75

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Тиск слід посилювати, але не на Росію: яке доручення дав Трамп
commentss НОВИНИ Всі новини

Тиск слід посилювати, але не на Росію: яке доручення дав Трамп

Президент США посилюватиме тиск на Європу, яка купує російські енергоресурси

22 вересня 2025, 07:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Вірджинії знову розкритикував європейські держави за продовження закупівель російської нафти та закликав їх повністю відмовитися від енергоресурсів із РФ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Bloomberg".

Тиск слід посилювати, але не на Росію: яке доручення дав Трамп

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що під час вечері в Маунт-Верноні, що у штаті Вірджинія, Трамп згадав про покупку європейськими державами російської нафти.

"Європейці купують нафту в Росії — цього не повинно бути, чи не так?", — запитав американський лідер.

Американський президент після цього звернувся до посла США до НАТО Мета Уітакера з проханням посилити тиск на Європу.

"Вони повинні припинити купувати нафту у Росії, Метт. Метт не дозволить, щоб це продовжувалося далі", — зазначив глава Білого дому.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він не вводитиме санкції проти РФ, доки країни НАТО не відмовляться від російських енергоресурсів. І тут на перший план виходять такі країни, як Словаччина, Угорщина та Туреччина, які активно закуповують російські енергоресурси. Не менш активно купує російську нафту після переробки палива в Індії інша частина Європи. Чи можна сказати, що своїм ультиматумом партнерам Трамп позбавив себе відповідальності за продовження війни в Україні і тепер сміливо зможе звинувачувати Європу у цьому? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, зібравши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Володимир Зеленський відповів Дональду Трампу на ультиматум Європі про санкції проти РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-21/trump-renews-pressure-on-europe-to-stop-buying-russian-oil
Теги:

Новини

Всі новини