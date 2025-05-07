Давление усиливается: перед каким фактом теперь США ставят Киев

Даже не дожидаясь прекращения войны в Украине Вашингтон предложил размещать в Украине депортированных из США граждан иностранных стран. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Washington Post".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Администрация президента США Дональда Трампа в начале 2025 года обратилась с призывом к правительству Украины принять на свою территорию неустановленное количество лиц, депортированных из США, которые являются гражданами третьих стран.

Согласно документам, которые попали в распоряжение издания, предложение было передано в конце января высокопоставленным американским дипломатом. В нем говорилось о размещении иностранных граждан на территории Украины, несмотря на полномасштабное вторжение России и отсутствие работающих аэропортов из-за постоянных ракетных обстрелов.

Проанализировав документы, журналисты отмечают, что представитель украинской стороны проинформировал посольство США, что правительство предоставит ответ после формирования своей позиции. Какой именно была реакция официального Киева, в документах не говорится. Похожие предложения были также направлены и другим странам.

По информации издания, Украина не принимала ни одного из иностранцев, депортированных из США, и нет оснований считать, что Киев рассматривал эту инициативу всерьез. Двое украинских чиновников на условиях анонимности отметили, что вопрос не обсуждался на уровне правительства. По словам одного из них, ему ничего не известно о каких-либо политических требованиях США по этому вопросу.

В заявлении Госдепартамента отмечается, что "постоянное взаимодействие с иностранными правительствами" является "ключевым для противодействия незаконной миграции и защиты американских границ". В то же время, ведомство переадресовало запросы относительно содержания предложения Украине в Министерство национальной безопасности США (DHS), которое не предоставило комментариев.

Издание также обращает внимание на то, что еще до выборов 2024 года Трамп неоднократно выражал готовность использовать зависимость Украины от американской военной помощи для давления на Киев. После его вступления в должность в январе 2025 года соответствующая риторика усилилась.

Напряжение, по данным источников, достигло пика в феврале во время разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Частичное ослабление напряжения стало возможным после того, как Киев согласился на часть требований США, в частности относительно доступа к украинским критическим минеральным ресурсам.

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