Дебаты Трампа и Байдена: какие выводы нужно сделать для себя Украине

Первый раунд очных дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, какие важные выводы должна сделать для себя Украина.

"Официальный Киев должен быть нейтральным"

По словам политического эксперта, дипломата Вадима Трюхана, несмотря на то, что украинская тема во время дебатов звучала только в контексте известного и уже набившего оскомину "дела Бурисмы", Киеву следует тщательно проанализировать ход всех дебатов и сделать несколько важных для себя выводов.

Эксперт считает, что акцентировать внимание нужно на следующем. Первое. Украина окончательно превратилась в объект внутриполитической американской повестки дня.

"Для того, чтобы снова добиться права быть субъектом, нужна кропотливая тонкая работа. После выборов, не зависимо от того, кто их выиграет, администрации Зеленского и украинской дипломатии нужно приложить сверхусилия, чтобы перезагрузить коренным образом украинско-американские отношения", – уверен Вадим Трюхан.

Второе. Во внутренней политике США Владимир Путин используется, как пугало.

"Это значит, что давление Администрации следующего президента США (кто бы им ни стал) на путинскую Россию будет только усиливаться, – прогнозирует дипломат. – Это нужно учитывать при планировании своих действий по урегулированию конфликта с Россией. Как минимум, не стоит спешить с достижением каких-либо договоренностей с Кремлем без активного участия США. А именно — до инаугурации следующего главы Белого Дома, которая должна пройти в январе 2021 года".

И третье. За океаном еще ничего не решено. Явного победителя дебаты не выявили. За месяц до выборов ситуация сложилась абсолютно не прогнозируемая.

"Поэтому для Украины принципиально важно не допустить, чтобы кто бы то ни было втянул ее в "темные истории", которые за это время могут быть инсценированы с целью дискредитации одного из кандидатов, – считает Вадим Трюхан. – Официальный Киев должен быть нейтральным, чтобы сохранить нормальные рабочие отношения как с республиканцами, так и с демократами. Ведь американская двухпартийная поддержка усилий Украины по возобновлению своей территориальной целостности важна, как никогда раньше".

"Не стоит выбирать между Трампом и Байденом наиболее проукраинского кандидата"

Политтехнолог Александр Кондратенко считает, что не стоит искать глубоких смыслов в эмоциональной перепалке между Трампом и Байденом. В обоюдных оскорблениях конструктива мало, зато шоу для своих избирателей у кандидатов получилось, отмечает эксперт.

"Когда нет конкретных фактов, а смысл дебатов свелся к "дурак – сам ты дурак", анализировать и, более того, давать прогнозы по высказываниям – неблагодарное дело, – говорит Александр Кондратенко. — Прежде чем делать выводы, необходимо понимать главное – в рамках геополитики Украина для США остается важным инструментом давления на Российскую Федерацию. А в современном мире гибридных войн любое государство, и США в этом плане не исключение, за так называемым "фасадом любви" скрывает исключительно собственные экономические и геополитические интересы".

По мнению политтехнолога, в украино-американских отношениях официальный Киев сейчас занимает позицию выжидания. С одной стороны, она абсолютно понятна, учитывая скандалы, связанные с Украиной у обоих кандидатов на пост президента США. С другой – если не сделать ставку на одного из двух, после оглашения результатов может быть уже поздно, считает эксперт. Главный вопрос: на кого?

"Трамп периодически пытается наладить отношения с Путиным, чтобы получить союзника в торговой войне между США и Китаем, которая обострилась в 2018 году. Для Украины такое союзничество – объективная угроза. Но, в то же время, при президентстве Трампа наша страна получила оборонительное вооружение. Понятно, что поставка легендарных "джавелинов" была более выгодна именно американским производителям оружия. В выигрыше остался весь американский оборонный комплекс, получая возможность испытывать летальное оружие на территории других стран. Выгода же для Украины была именно с политической точки зрения", – подчеркивает Александр Кондратенко.

Он поясняет: сам факт того, что на международной арене у нас есть такой партнер в военной отрасли, как США, способен укрепить позиции Украины. Еще один плюс – это то, что в бюджете Штатов на следующий год уже предусмотрена большая сумма на поддержку обороноспособности нашей страны. То, каким образом эти средства после растворяются в воздухе, уже другой вопрос. Но по факту – помощь. В других аспектах межгосударственных отношений Дональд Трамп не был таким уж дружественным, хотя и показал себя уверенным партнером Украины, считает эксперт.

"Что касается политики Байдена в отношении Украины, то она более предсказуема, – продолжает Александр Кондратенко. – Его намерение сделать нашу страну приоритетом внешней политики США говорит о многом. Однако пока это лишь разговоры. Увеличение прямых западных инвестиций и поддержка энергетической независимости Украины от России – отличный меседж от Байдена".

Но главное, подчеркивает эксперт, в случае своей победы Байден настроен на то, чтобы РФ платила более высокую цену за продолжающуюся войну против Украины. А значит — усиление санкций. Кроме того, его готовность войти в "нормандский формат" может ускорить "украинский вопрос" и решение ситуации на Донбассе.

Александр Кондратенко резюмирует: "Каким бы ни был результат выборов, Украине необходимо сохранить хорошие отношения с любым следующим президентом США. Но не стоит выбирать между Трампом и Байденом "наиболее проукраинского кандидата" – его там нет. И главное: ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в избирательный процесс. Еще одного дипломатического скандала отношения США и Украины могут не выдержать".

"Глобально мы США не особо нужны и не особо интересны"

Никита Трачук, политолог аналитического центра ИНПОЛИТ, обращает внимание на то, что Украина во время дебатов фактически не фигурировала.

"Что и понятно. Глобально мы США не особо нужны и не особо интересны, – говорит Никита Трачук. – Основной акцент был на внутренних проблемах. На вопросах коронавируса (много погибших, критикуется медицинская реформа), экономики и так далее… На мой взгляд, эти дебаты продемонстрировали определенную деградацию политической культуры США. Оппоненты регулярно оскорбляли, прерывали друг друга. Это явно были дебаты, когда в споре рождается истина".

Политолог считает, что словесная дуэль Трампа и Байдена продемонстрировала серьезный раскол американского общества, базовые несовпадения по ряду фундаментальных ценностей. Кроме того, он уверен, что мы наблюдаем упадок политической культуры в США, а также видим кризис в американском политикуме. Ведь Трампу — 74 года, Байдену — 77. Странно, что нет более ярких молодых персонажей.

"США поглощены собственными проблемами. И Украине делать на них ставку как на глобального, основного партнера, — бессмысленно. Очевидно, что Трампа уже "типает" от слова Украина. И он особо поддерживать нас не будет. Байден же, если придет к власти, может оказать больше поддержки. Но всё это — не ради блага Украины, а ради определенных американских целей. Реал-политик во всей красе", – поясняет Никита Трачук.

По его мнению, основной вывод, который должна сделать украинская власть — нам пора (особенно сейчас, когда Европа, США, весь мир в смуте из-за корона-кризиса и прочих проблем) делать ставку на себя. Заниматься суверенной политикой.

Никита Трачук уверен: "Не нужно искать постоянно старшего брата — или в России, или в Америке. Не бывает больших друзей — есть только интересы. И интересы США, на мой взгляд, с украинскими не совпадают. Украина не — на повестке дня США. Более того – мы для них токсичная тема".

Политолог призывает украинские власти не делать на кого-то ставку, как это произошло в 2016-м, когда Киев явно ставили на Клинтон, а пришел к власти Трамп. Во избежание повторения той ситуации, выстраивать отношения с США нужно максимально дипломатично и прагматично, отмечает Никита Трачук.

Напомним, в США могут изменить формат президентских дебатов.

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