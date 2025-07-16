Дедлайн в 50 дней: Трамп ответил, считает ли он теперь, что Путин хочет мира

Несмотря на жуткие обстрелы Украины и усиление эскалации на фронте президент США Дональд Трамп заявил, что он все еще считает, что российский лидер Владимир Путин искренне хочет мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление глава Белого дома сделал во время подхода к СМИ в аэропорту Эндрюс.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Он хочет мира, и я думаю, что он хочет, я надеюсь, что он хочет. Мы скоро узнаем, и это должно произойти за срок до 50 дней", — заметил Трамп, когда у него спросили, что Путин говорит ему во время телефонных разговоров.

При этом американский лидер заявил, что не общался с российским диктатором после того, как в понедельник объявил о возможности введения санкций против России, если она не пойдет на прекращение войны в Украине.

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Также издание "Комментарии" сообщало – наконец, мы дождались широко анонсированного жесткого заявления Дональда Трампа относительно России и в целом войны в Украине. Президент США сделал ряд месседжей, в частности, по поставкам Украине столь важного вооружения, в первую очередь речь, конечно, о системах Рatriot и ракетах к ним. Но больше всего заинтересовала фраза о 50 днях для Путина – для подписания мирного соглашения. Такое заявление Трампа на фоне эскалации со стороны России и стремления заставить Украину капитулировать – это зрада или победа? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.



