Делегация США подарила депутатам РФ странные носки с Трампом

В ходе встречи делегации Конгресса США с депутатами Госдумы РФ американские представители передали российским парламентариям носки с изображением президента Дональда Трампа. Об этом сообщил российский депутат Сергей Делягин, комментируя итоги переговоров.

Носки с Трампом подарила делегация США депутатам РФ

Сергей Делягин заявил, что российские депутаты после встречи с американскими чиновниками получили носки с Трампом. Кроме того, в набор подарков вошел также личный значок от американской конгрессвумен-республиканки Анны Паулины Луны. Именно она выступила организатором встречи и получила согласование Государственного департамента США на проведение переговоров.

Российская делегация также подготовила подарок американским чиновникам. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышев передал американцам открытку с автографами членов экипажа космического полета "Союз-Аполлон". По словам российских депутатов, этот сувенир "вызвал восторг у американцев".

Носки с Трампом

Носки с Трампом

В состав российской делегации входили несколько известных политиков, в частности Вячеслав Никонов, внук Вячеслава Молотова, бывшая олимпийская чемпионка Светлана Журова и член комитета Госдумы по международным делам Александр Чернышев. Все они находятся под санкциями США из-за поддержки оккупации Крыма и участия России в войне против Украины.

Несмотря на персональные санкции и ограничения на въезд, Государственный департамент США разрешил российским депутатам посетить страну. По словам участников переговоров, в ходе встречи стороны планировали обсудить возможности сотрудничества в сфере экономики, культуры и спорта. В то же время Анна Паулина Луна ранее заявляла, что ключевой темой переговоров должны стать потенциальные "мирные инициативы". Сама же Луна является соавтором законопроекта, предусматривающего прекращение военной помощи Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на "кокаиновом" самолете прилетела на переговоры в США группа депутатов РФ.

Также "Комментарии" писали, что Трамп похвалил носки Венса. Что на них изображено.