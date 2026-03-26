На "кокаїновому" літаку прилетіла на переговори до США група депутатів РФ

Група депутатів російської Держдуми прибула до США для переговорів на борту літака, який раніше згадувався у скандалі з перевезенням наркотиків. Йдеться про борт Іл-96 із номером RA-96023, що належить спеціальному льотному загону "Росія".

Російський "кокаїновий" літак з бортовим номером RA-96023. Фото: Aviapix

За даними сервісу FlightRadar, "кокаїновий" літак РФ приземлився в Нью-Йорку о 12:27 за місцевим часом (19:27 за Києвом). Борт вилетів з Москви в ніч на середу та зробив технічну зупинку в Касабланці. Про прибуття делегації РФ також повідомило агентство "Інтерфакс" з посиланням на джерела в авіаційних службах РФ.

Маршрут польоту "кокаїнового" літака з російськими депутатами до США

За попередньою інформацією, російську делегацію на переговорах з США очолює заступник голови комітету з міжнародних справ В’ячеслав Ніконов, який є онуком радянського дипломата В’ячеслава Молотова та відомий завдяки Пакту Молотова-Ріббентропа. До складу делегації РФ входять чотири або п’ять депутатів, зокрема представник комуністів Володимир Ісаков.

За словами російських депутатів, під час візиту планують обговорити питання економічної співпраці, культури, спорту та інших сфер взаємодії між Росією і США. Запрошення до США надійшло від конгресвумен Анни Пауліни Луни. Для візиту російської делегації американська сторона мала тимчасово призупинити санкції щодо депутатів, які були введенні через їх підтримку вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що борт RA-96023 став центральним фігурантом скандалу в Аргентині, коли місцева поліція виявила майже 400 кг кокаїну в приміщеннях російського посольства. Аргентинські правоохоронці згодом оприлюднили докази, що цей лайнер використовували для транспортування наркотиків під виглядом дипломатичного вантажу до Москви. За результатами розслідування, до злочинної схеми були залучені завгосп диппредставництва в Буенос-Айресі та троє російських підприємців.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що це не вперше Росія відправляє до США свою делегацію на "кокаїновому" літаку. На цьому борту також летіла російська делегація на переговори Путіна та Трампа на Алясці у 2025 році.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі заявили про прогрес у переговорах щодо закінчення війни в Україні.