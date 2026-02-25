Дело Эпштейна: исчезли скандальные документы, связанные с обвинениями против Трампа

В США снова обострился скандал вокруг дела финансиста Джеффри Эпштейн. По данным расследования NPR, из публичной базы Министерства юстиции исчезли отдельные документы, связанные с обвинениями против Дональда Трампа в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Из файлов Эпштейна исчезли документы об обвинениях против Трампа. Фото: УНИАН

Как пишет издание NPR, речь идет о материалах допросов женщины, утверждавшей, что в 13-летнем возрасте Эпштейн познакомил ее с Трампом в 1983 году. По ее словам, после знакомства произошло насилие. Трамп якобы заставил ее заняться оральным сексом, а когда она укусила его, он якобы ударил ее по голове и отбросил.

ФБР допрашивало заявительницу четыре раза, однако в открытом доступе есть только заметки из первого интервью и без упоминаний о Трампе. Журналисты обнаружили, что ввиду маркировки страниц в документах не хватает около 50 страниц.

NPR также выявило, что из 15 материалов, перечисленных в журнале расследования в отношении партнерши Эпштейна Гислейн Максвелл, в базе доступно только семь. Часть файлов, которые должны быть обнародованы в соответствии с законом, отсутствует.

После сообщения NPR высокопоставленный член Комитета по надзору Палаты представителей демократ от Калифорнии Роберт Гарсия опубликовал заявление о пропавших файлах.

"Вчера я пересмотрел неотредактированные журналы доказательств в Министерстве юстиции. Надзорные демократы могут подтвердить, что Министерство юстиции, похоже, незаконно скрывало интервью ФБР с этим лицом, обвинившим президента Трампа в ужасающих преступлениях", – заявил Гарсия.

В то же время в ранее опубликованных материалах фигурирует другая женщина, которая в 2019 году рассказала следователям о встрече с Трампом в его клубе Мар-а-Лаго во Флориде. По ее словам, именно Эпштейн представил ее Трампу.

"Эпштейн сказал Трампу: "Она хорошенькая?"", – говорится в протоколе допроса слова женщины, а также ее заявление, что после этого оба мужчины засмеялись.

Этот протокол допроса сначала исчез из архивов, но был обнародован 19 февраля. Как объяснили в Минюсте США, это произошло после обращения адвокатов потерпевшей.

Издание NPR обратилось к команде Трампа, чтобы получить комментарий. Им ответила спикера Белого дома Абигейл Джексон. Она заявила, что Трамп "полностью оправдан" в любых обвинениях по связям с Эпштейном и что президент "сделал для жертв больше, чем кто-либо".

Белый дом ранее ссылался на заявление Министерства юстиции, в котором утверждается, что файлы Эпштейна содержат "ложные и сенсационные утверждения" о президенте.

