Справа Епштейна: зникли скандальні документи, пов’язані зі звинуваченнями проти Трампа

У США знову загострився скандал довкола справи фінансиста Джеффрі Епштейн. За даними розслідування NPR, з публічної бази Міністерства юстиції зникли окремі документи, пов’язані зі звинуваченнями проти Дональда Трампа у сексуальному насильстві над неповнолітньою.

З файлів Епштейна зникли документи щодо звинувачень проти Трампа. Фото: УНІАН

Як пише видання NPR, йдеться про матеріали допитів жінки, яка стверджувала, що у 13-річному віці Епштейн познайомив її з Трампом у 1983 році. За її словами, після знайомства відбулося насильство. Трамп нібито змусив її зайнятися з ним оральним сексом, а коли вона вкусила його, він нібито вдарив її по голові та відкинув.

ФБР допитувало заявницю чотири рази, однак у відкритому доступі наразі є лише нотатки з першого інтерв’ю та без згадок про Трампа. Журналісти виявили, що зважаючи на маркуванням сторінок, у документах бракує близько 50 сторінок.

NPR також виявило, що з 15 матеріалів, перелічених у журналі розслідування щодо партнерки Епштейна Гіслейн Максвелл, у базі доступні лише сім. Частина файлів, які мали бути оприлюднені відповідно до закону, відсутня.

Після повідомлення NPR високопоставлений член Комітету з нагляду Палати представників демократ від Каліфорнії Роберт Гарсія, опублікував заяву щодо зниклих файлів.

"Вчора я переглянув невідредаговані журнали доказів у Міністерстві юстиції. Наглядові демократи можуть підтвердити, що Міністерство юстиції, схоже, незаконно приховувало інтерв'ю ФБР з цією особою, яка звинуватила президента Трампа у жахливих злочинах", – заявив Гарсія.

Водночас у раніше опублікованих матеріалах фігурує інша жінка, яка у 2019 році розповіла слідчим про зустріч із Трампом у його клубі Мар-а-Лаго у Флориді. За її словами, саме Епштейн представив її Трампу.

"Епштейн сказав Трампу: "Вона гарненька?"", – йдеться в протоколі допиту слова жінки, а також її заява, що після цього обидва чоловіки засміялися.

Цей протокол допиту спочатку зник із архівів, але був повторно оприлюднений 19 лютого. Як пояснили у Мін’юсті США, це сталося після звернення адвокатів потерпілої.

Видання NPR звернулося до команди Трампа, щоб отримати коментар. Їм відповіла речниця Білого дому Абігейл Джексон. Вона заявила, що Трамп "повністю виправданий" у будь-яких звинуваченнях щодо зв’язків з Епштейном і що президент "зробив для жертв більше, ніж будь-хто".

Білий дім раніше посилався на заяву Міністерства юстиції, в якій стверджується, що файли Епштейна містять "неправдиві та сенсаційні твердження" про президента.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на слуханнях справи Епштейна в Конгресі згадали про вбиту в США українку.

Також "Коментарі" писали, що у файлах Епштейна знайшли фото Стівена Гокінга з двома жінками в бікіні.