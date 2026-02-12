На слуханнях справи Епштейна в Конгресі згадали про вбиту в США українку: деталі

У Палаті представників США під час слухань щодо справи Джеффрі Епштейна та його спільниці Гіслейн Максвелл несподівано пролунало ім’я українки Ірини Заруцької, вбитої торік у Північній Кароліні. Згадка про українку викликала гостру перепалку між генеральною прокуроркою США Пем Бонді та конгресвумен Деборою Росс.

Генпрокурорка США Пем Бонді. Фото: Kenny Holston/The New York Times

Слухання у Палаті представників стосувалися умов утримання Максвелл, яка засуджена за співучасть у сексуальній експлуатації неповнолітніх. Конгресвумен Росс поставила питання про переведення Максвелл із федеральної установи у Флориді до в’язниці мінімального рівня безпеки у Техасі та про можливі привілеї, які вона там отримала. У відповідь генпрокурорка Бонді погодилася, що засуджена не повинна мати спеціальних умов.

Однак на запитання Росс про те, чи може Дональд Трамп помилувати або пом’якшити вирок Максвелл, якщо та буде співпрацювати зі слідством і таким чином вкаже на непричетність президента США у справі Епштейна, генпрокурорка прямо не відповіла. Так само вона уникла відповіді щодо того, хто ухвалював рішення про переведення ув’язненої.

Натомість Бонді заявила, що увагу варто звернути на іншу трагедію, а саме вбивство українки Ірини Заруцької.

"Замість того, щоб говорити про Гіслейн Максвелл, яка, сподіваємося, помре у в'язниці, вам слід поговорити про Ірину Заруцьку, яка померла в метро", – сказала генпрокурорка США.

Конгресвумен Росс наголосила, що слухання присвячені саме справі Максвелл, і звинуватила Бонді в ухилянні від відповідей. Однак Бонді продовжувала звинувачувати конгресвумен у нібито небажанні говорити про українку.

Ірина Заруцька була вбита 22 серпня 2025 року у вагоні потяга Lynx Blue Line у місті Шарлотт.

