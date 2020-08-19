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Главная Новости Мир США Демократы назвали официального соперника Трампа на выборах президента США
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Демократы назвали официального соперника Трампа на выборах президента США

С приветственной речью к избирателям и однопартийцам Джо Байден обратится в четверг, 20 августа

сегодня, 10:14
Автор:

Виолетта Комаровская

Демократическая партия окончательно определилась с кандидатом на выборы США. На президентскую гонку официально выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщает Assoсiated Press.

Из-за пандемии коронавируса в этот раз проводить партийный съезд демократам пришлось в довольно необычном формате. Многие из них к обсуждению присоединились онлайн. Также онлайн делегаты голосовали за того, кто представит их политическую силу на предстоящих выборах президента. Большинство голосов, как и предполагалось ранее, собрал Джо Байден.

Демократы назвали официального соперника Трампа на выборах президента США

Джо Байден. Фото: Elise Amendola/Associated Press

Сам он также к партийному съезду присоединился с помощью видеоконференции и о том, что будет бороться за кресло президента узнал, сидя с женой и внуками в школьной библиотеке в штате Делавер. 

Традиционно новоиспеченные кандидаты собирают целый митинг, чтобы обратиться к американцам. В этот раз решили отказаться и от этой традиции. Свою приветственную речь бывший вице-президент огласит в полупустом конференц-зале, который расположен недалеко от дома кандидата в Делавэре. 

Отметим, что это третья попытка Байдена попасть в Белый дом в качестве хозяина. На выборах 1988 и 2008 года он проиграл. 

Вероятнее всего, от республиканцев в этот раз противостоять Байдену будет нынешний президент Дональд Трамп. Его официально в кандидаты должны выдвинуть во время партийного съезда 21-24 августа. 

К слову, сами президентские выборы в США состоятся 3 ноября. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, какой из кандидатов в президенты США может быть самым выгодным для Украины. 


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