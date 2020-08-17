Трамп против Байдена: кого американцы хотят видеть президентом уже сейчас - опрос

Дональд Трамп укрепляет свои позиции перед президентскими выборами в США. За последние несколько месяцев его рейтинги выросли, а разрыв с демократом Джо Байденом значительно сократился. Об этом свидетельствуют данные соцопроса компании SSRS, который опубликовал телеканал CNN.

Если бы выборы в США состоялись уже сейчас, то шансы сесть в президентское кресло у нынешнего главы государства и бывшего вице-президента были бы почти равны. Голоса избирателей, которые приняли участие в соцопросе с 12 по 15 августа разделились почти поровну.

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото: unn.com.ua

Ровно половина опрошенных готовы поддержать на выборах демократа Джо Байдена с его потенциальным вице-президентом Камалой Харрис. Еще 46 процентов больше симпатизируют действующему президенту Дональду Трампу с вице-президентом Майклом Пенсом.

Стоит отметить, что в штатах, которые обычно определяют исход выборов, разрыв между Байденом и Трампом еще меньше и составляет около процента.

К слову, 4 процента опрошенных заявили, что хотят поддержать другого кандидата (1%), не хотят голосовать ни за одного из вероятных претендентов на пост президента (2%), либо же не смогли ответить (1%).

Журналисты телеканала напомнили, что еще в начале июня разрыв между кандидатами был серьезнее. Тогда Байдена хотели поддержать около 55% опрошенных, а вот на стороне Трампа был лишь 41% респондентов.

Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября. Официально своих кандидатов республиканцы и демократы выдвинут на партийных съездах до конца августа.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что Дональда Трампа пришлось эвакуировать с собственной пресс-конференции из-за выстрелов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!