Деньги заканчиваются: Пентагон предупредил об опасной проблеме из-за войны с Ираном

Министерство обороны США столкнулось с острой нехваткой средств, которая может оказать серьезное влияние на боеготовность американской армии. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на законодателей и действующих и бывших чиновников, главной причиной финансовых затруднений стала затяжная военная кампания против Ирана.

Пентагон. Фото: из открытых источников

По информации издания, отдельные статьи оборонного бюджета могут быть полностью исчерпаны в ближайшие недели. Из-за дефицита финансирования Пентагон уже начал сокращать обучение военнослужащих, переносить техническое обслуживание техники и перераспределять средства, предусмотренные для модернизации вооружения и развития военной инфраструктуры.

Ситуацию усугубляет политическое противостояние в Вашингтоне. Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой срочно выделить дополнительные 67 млрд долларов на покрытие расходов войны, однако законодатели пока не могут прийти к согласию. При этом Палата представителей вскоре уходит на месячные каникулы, что откладывает принятие решения по меньшей мере на несколько недель.

По данным The Washington Post, Пентагон уже попросил Конгресс разрешить перебросить еще 4,3 млрд долларов из программ обучения и закупки вооружения на финансирование более неотложных потребностей. В то же время окончательное решение по этому запросу пока не принято.

Конфликт с Тегераном, который администрация Дональда Трампа сначала рассчитывала завершить в считанные недели, затянулся на месяцы. После перекрытия Ираном Ормузского пролива война начала влиять не только на военный бюджет США, но и на мировую экономику из-за перебоев с поставками нефти и удобрений.

Американские чиновники предупреждают, что если Конгресс в ближайшее время не одобрит новое финансирование, Пентагону придется и дальше сокращать расходы на боевую подготовку, что может сказаться на готовности американских войск к новым операциям.

Также издание "Комментарии" сообщало — Трамп стал перед самым сложным выбором: что может произойти в войне с Ираном.



