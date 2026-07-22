logo_ukra

BTC/USD

65979

ETH/USD

1929.18

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.1

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Гроші закінчуються: Пентагон попередив про небезпечну проблему через війну з Іраном
commentss НОВИНИ Всі новини

Гроші закінчуються: Пентагон попередив про небезпечну проблему через війну з Іраном

США вже скорочують навчання військових і перекидають мільярди між програмами, поки Конгрес не може погодити нове фінансування

22 липня 2026, 06:34
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністерство оборони США зіткнулося з гострою нестачею коштів, яка може серйозно вплинути на боєготовність американської армії. Як повідомляє The Washington Post із посиланням на законодавців та чинних і колишніх чиновників, головною причиною фінансових труднощів стала затяжна військова кампанія проти Ірану.

Гроші закінчуються: Пентагон попередив про небезпечну проблему через війну з Іраном

Пентагон. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, окремі статті оборонного бюджету можуть бути повністю вичерпані вже найближчими тижнями. Через дефіцит фінансування Пентагон уже почав скорочувати навчання військовослужбовців, переносити технічне обслуговування техніки та перерозподіляти кошти, передбачені для модернізації озброєння й розвитку військової інфраструктури.

Ситуацію ускладнює політичне протистояння у Вашингтоні. Білий дім звернувся до Конгресу із проханням терміново виділити додаткові 67 млрд доларів на покриття витрат війни, однак законодавці поки не можуть дійти згоди. При цьому Палата представників незабаром іде на місячні канікули, що відкладає ухвалення рішення щонайменше на кілька тижнів.

За даними The Washington Post, Пентагон уже попросив Конгрес дозволити перекинути ще 4,3 млрд доларів із програм навчання та закупівлі озброєння на фінансування більш нагальних потреб. Водночас остаточного рішення щодо цього запиту поки не ухвалено.

Конфлікт із Тегераном, який адміністрація Дональда Трампа спочатку розраховувала завершити за лічені тижні, затягнувся на місяці. Після перекриття Іраном Ормузької протоки війна почала впливати не лише на військовий бюджет США, а й на світову економіку через перебої з поставками нафти та добрив.

Американські чиновники попереджають, що якщо Конгрес найближчим часом не схвалить нове фінансування, Пентагону доведеться й надалі скорочувати витрати на бойову підготовку, що може позначитися на готовності американських військ до нових операцій.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп став перед найскладнішим вибором: що може статися у війні з Іраном.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/07/21/pentagon-sinking-billions-into-iran-is-quickly-running-short-cash/
Теги:

Новини

Всі новини