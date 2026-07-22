Гроші закінчуються: Пентагон попередив про небезпечну проблему через війну з Іраном

Міністерство оборони США зіткнулося з гострою нестачею коштів, яка може серйозно вплинути на боєготовність американської армії. Як повідомляє The Washington Post із посиланням на законодавців та чинних і колишніх чиновників, головною причиною фінансових труднощів стала затяжна військова кампанія проти Ірану.

Пентагон. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, окремі статті оборонного бюджету можуть бути повністю вичерпані вже найближчими тижнями. Через дефіцит фінансування Пентагон уже почав скорочувати навчання військовослужбовців, переносити технічне обслуговування техніки та перерозподіляти кошти, передбачені для модернізації озброєння й розвитку військової інфраструктури.

Ситуацію ускладнює політичне протистояння у Вашингтоні. Білий дім звернувся до Конгресу із проханням терміново виділити додаткові 67 млрд доларів на покриття витрат війни, однак законодавці поки не можуть дійти згоди. При цьому Палата представників незабаром іде на місячні канікули, що відкладає ухвалення рішення щонайменше на кілька тижнів.

За даними The Washington Post, Пентагон уже попросив Конгрес дозволити перекинути ще 4,3 млрд доларів із програм навчання та закупівлі озброєння на фінансування більш нагальних потреб. Водночас остаточного рішення щодо цього запиту поки не ухвалено.

Конфлікт із Тегераном, який адміністрація Дональда Трампа спочатку розраховувала завершити за лічені тижні, затягнувся на місяці. Після перекриття Іраном Ормузької протоки війна почала впливати не лише на військовий бюджет США, а й на світову економіку через перебої з поставками нафти та добрив.

Американські чиновники попереджають, що якщо Конгрес найближчим часом не схвалить нове фінансування, Пентагону доведеться й надалі скорочувати витрати на бойову підготовку, що може позначитися на готовності американських військ до нових операцій.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп став перед найскладнішим вибором: що може статися у війні з Іраном.



