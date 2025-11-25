Десятки городов США охватили протесты против принуждения Украины к капитуляции

Массовые акции в поддержку Украины прошли в десятках американских городов. В частности, люди вышли на улицы в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и Бостоне.

Протесты в США. Фото: из открытых источников

Митингующие, среди которых были преимущественно представители украинской диаспоры, потребовали не допустить принятия соглашения, вынуждающего Украину к капитуляции. Об этом пишет украинский информационный ресурс в США Vilni Media.

Детали "мирного плана" из 28 пунктов вызвали значительную обеспокоенность среди украинского и украинско-американского сообщества. На митинге в Чикаго десятки украинцев, украинских американцев и их друзей назвали предлагаемое соглашение "позорным".

"Украина стоит непоколебимо. Украинцы стоят непоколебимо в Чикаго, и мы не позволим правительству США заставить нас капитулировать. Мы – нация, борющаяся за мир и свободу. Мы очень близки к ценностям, которые всегда исповедовали Соединенные Штаты. И сейчас мы не можем отступить. Америка должна нас поддержать", – сказала президент Ukrainian Daughters Foundation Зоряна Сможаник.

Конгрессмен и сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США Майк Квигли обратил внимание, что "мирный план" было предложено в дни, когда Украина чествует миллионы людей, убитых искусственным голодомором.

"Сегодня, когда Путин ведет очередную жестокую кампанию против Украины, мы не можем повторить ошибки прошлого и не можем позволить Трампу заставить Украину принять ложный "мир", продиктованный Москвой", – сказал Квигли.

Кроме того, объединение Stand With Ukraine Foundation провело экстренное ралли в Беверли-Гиллз под названием "Справедливый мир для Украины".

"Мир не может строиться на принуждении или безнаказанности. Россия – агрессор. Украина защищает свое право на существование. Мир должен сказать это четко", – заявили местные активисты.

Организация ACU, объединяющая более 45 украинских и американских общественных объединений по всей стране, инициировала общенациональные синхронные протесты под лозунгом "Задобрения – не мир". Главным и единственным посылом было: США не должны заставлять Украину принимать несправедливое соглашение, продиктованное Москвой.

Организаторы протестов призвали американцев и украинцев в США обращаться к своим конгрессменам, сенаторам и Белому дому, отмечая, что украинцы США не поддерживают каких-либо уступок агрессору.

Как сообщал портал "Комментарии", американский сенатор-республиканец Линдси Грэм надеется, что встречи в Женеве "принесут плоды", и Украина и Соединенные Штаты смогут договориться о дальнейшем пути к прекращению войны. В то же время, по его мнению, США и остальной мир "имеют много карт, которые еще не разыграли против путинской России".