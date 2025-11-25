logo_ukra

Десятки міст США охопили протести проти змушування України до капітуляції
commentss НОВИНИ Всі новини

Десятки міст США охопили протести проти змушування України до капітуляції

У Сполучених Штатах Америки відбулась низка акцій протесту проти «мирного плану», що фактично узаконює капітуляцію України

25 листопада 2025, 12:09
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Масові акції на підтримку України відбулись у десятках американських міст. Зокрема, люди вийшли на вулиці у Вашингтоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Чикаго та Бостоні.

Десятки міст США охопили протести проти змушування України до капітуляції

Протести у США. Фото: з відкритих джерел

Мітингувальники, серед яких були переважно представники української діаспори, вимагали не допустити ухвалення угоди, що змушує Україну до капітуляції. Про це пише український інформаційний ресурс у США  Vilni Media. 

Деталі "мирного плану" із 28 пунктів викликали значне занепокоєння серед української та українсько-американської спільноти. На мітингу в Чикаго десятки українців, українських американців та їхніх друзів назвали пропоновану угоду "ганебною". 

"Україна стоїть непохитно. Українці стоять непохитно в Чикаго, і ми не дозволимо уряду США змусити нас капітулювати. Ми – нація, що бореться за мир і свободу. Ми надзвичайно близькі до цінностей, які завжди сповідували Сполучені Штати. І зараз ми не можемо відступити. Америка має нас підтримати", – сказала президентка Ukrainian Daughters Foundation Зоряна Сможаник.

Конгресмен та співголова Українського кокусу в Конгресі США  Майк Квіґлі звернув увагу, що "мирний план" запропонували у дні, коли Україна вшановує  мільйони людей, убитих штучним голодомором.

"Сьогодні, коли Путін веде чергову жорстоку кампанію проти України, ми не можемо повторити помилок минулого і не можемо дозволити Трампу змусити Україну прийняти хибний "мир", продиктований Москвою", – сказав Квіґлі. 

Окрім того, об’єднання Stand With Ukraine Foundation провело екстрене ралі у Беверлі-Гіллз під назвою "Справедливий мир для України". 

"Мир не може будуватися на примусі або безкарності. Росія – агресор. Україна захищає своє право на існування. Світ має сказати це чітко", – заявили місцеві активісти.

Організація ACU, що об’єднує понад 45 українських та американських громадських об’єднань по всій країні, ініціювала загальнонаціональні синхронні протести під гаслом "Задобрення – не мир". Головним та єдиним посилом було: США не повинні змушувати Україну приймати несправедливу угоду, продиктовану Москвою.

Організатори протестів закликали американців та українців у США звертатися до своїх конгресменів, сенаторів та до Білого дому, наголошуючи, що українці США не підтримують будь-яких поступок агресору.

Як повідомляв портал "Коментарі", американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем сподівається, що зустрічі в Женеві "принесуть плоди", і Україна та Сполучені Штати зможуть домовитися про подальший шлях до припинення війни. Водночас, на його думку, США та решта світу "мають багато карт, які ще не розіграли проти путінської Росії". 



Джерело: https://vilni-media.com/2025/11/24/amerykanski-mista-okhopyly-protesty-na-pidtrymku-ukrainy-ukrainska-diaspora-proty-hanebnoho-myrnoho-planu/
