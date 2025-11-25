Десятки міст США охопили протести проти змушування України до капітуляції

Масові акції на підтримку України відбулись у десятках американських міст. Зокрема, люди вийшли на вулиці у Вашингтоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Чикаго та Бостоні.

Протести у США. Фото: з відкритих джерел

Мітингувальники, серед яких були переважно представники української діаспори, вимагали не допустити ухвалення угоди, що змушує Україну до капітуляції. Про це пише український інформаційний ресурс у США Vilni Media.

Деталі "мирного плану" із 28 пунктів викликали значне занепокоєння серед української та українсько-американської спільноти. На мітингу в Чикаго десятки українців, українських американців та їхніх друзів назвали пропоновану угоду "ганебною".

"Україна стоїть непохитно. Українці стоять непохитно в Чикаго, і ми не дозволимо уряду США змусити нас капітулювати. Ми – нація, що бореться за мир і свободу. Ми надзвичайно близькі до цінностей, які завжди сповідували Сполучені Штати. І зараз ми не можемо відступити. Америка має нас підтримати", – сказала президентка Ukrainian Daughters Foundation Зоряна Сможаник.

Конгресмен та співголова Українського кокусу в Конгресі США Майк Квіґлі звернув увагу, що "мирний план" запропонували у дні, коли Україна вшановує мільйони людей, убитих штучним голодомором.

"Сьогодні, коли Путін веде чергову жорстоку кампанію проти України, ми не можемо повторити помилок минулого і не можемо дозволити Трампу змусити Україну прийняти хибний "мир", продиктований Москвою", – сказав Квіґлі.

Окрім того, об’єднання Stand With Ukraine Foundation провело екстрене ралі у Беверлі-Гіллз під назвою "Справедливий мир для України".

"Мир не може будуватися на примусі або безкарності. Росія – агресор. Україна захищає своє право на існування. Світ має сказати це чітко", – заявили місцеві активісти.

Організація ACU, що об’єднує понад 45 українських та американських громадських об’єднань по всій країні, ініціювала загальнонаціональні синхронні протести під гаслом "Задобрення – не мир". Головним та єдиним посилом було: США не повинні змушувати Україну приймати несправедливу угоду, продиктовану Москвою.

Організатори протестів закликали американців та українців у США звертатися до своїх конгресменів, сенаторів та до Білого дому, наголошуючи, що українці США не підтримують будь-яких поступок агресору.

Як повідомляв портал "Коментарі", американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем сподівається, що зустрічі в Женеві "принесуть плоди", і Україна та Сполучені Штати зможуть домовитися про подальший шлях до припинення війни. Водночас, на його думку, США та решта світу "мають багато карт, які ще не розіграли проти путінської Росії".