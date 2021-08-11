Девушка купила авиабилет в США на последние деньги, но перепутала год вылета

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Хмільовська Інна
Туристка из Америки купила билет на самолет на последние деньги, но случайно ошиблась с годом вылета — она узнала об этом за час до рейса. Своей историей девушка поделилась в TikTok-аккаунте.
На борту самолета. Фото EasyJet
Так, пассажирка собиралась вернуться в США после отпуска в Хорватии, однако по прибытии в аэропорт она неожиданно обнаружила, что в билете на самолет стоит дата на лето 2022 года. И уже едва ли не согласилась с судьбой, пожелав подписчикам "Доброй чертовой ночи".
Спустя некоторое время девушка смогла связаться с представителями авиакомпании EasyJet, на самолет которой купила билет, и в итоге ей предложили безвозмездную помощь и оплатили билет на ближайший рейс до США.
Пользователи сети в недоумении из-за невнимательности пассажирки и не могут понять, зачем покупать авиабилет на последние деньги. "Зачем путешествовать, если ты покупаешь билет на самолет за последние деньги?", "Когда-нибудь все пассажиры будут адекватными", "Она покупала билеты вслепую?", "С кем не бывает, но зачем возмущаться, если это твоя вина?" — писали юзеры в комментариях.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", в самолете турецких авиалиний подрались пассажиры. На борту самолета авиакомпании Tunisair, который должен был совершить рейс из Стамбула в Тунис, произошла драка между пассажирами, которые находились в салоне. Потасовка произошла до начала взлета лайнера, поэтому инцидент никак не повлиял на безопасность других пассажиров и экипажа судна.
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