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Главная Новости Мир Ближний Восток В самолете турецких авиалиний подрались пассажиры
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В самолете турецких авиалиний подрались пассажиры

В авиакомпании заявили, что драка пассажиров привела к пятичасовой задержке, поскольку взлет борта пришлось отложить

сегодня, 04:15
Автор:

Ольга Чародий

В сети появилось видео потасовки на борту турецкого авиалайнера. Инцидент произошел в международном аэропорту Стамбула.

В самолете турецких авиалиний подрались пассажиры

Как сообщают очевидцы,  на борту самолета авиакомпании Tunisair, который должен был совершить рейс из Стамбула в Тунис, произошла драка между пассажирами, которые находились в салоне. Потасовка произошла до начала взлета лайнера,  поэтому инцидент никак не повлиял на безопасность других пассажиров и экипажа судна.

Однако в целях обеспечения безопасности авиаперелета и проверки психического состояния пассажиров, участвовавших в драке, рейс  пришлось задержать для проверки всех обстоятельств.  Их официальных источников известно,  что борт собирался вылететь в Тунис-Карфаген. На данный момент неизвестно, что спровоцировало конфликт между пассажирами. Драка привела  к задержке рейса на пять часов.

Напомним, в штате Сонора, расположенном на севере Мексики, произошло крушение легкомоторного самолета. В результате аварии погибло шесть человек. Прокуратура штата сообщила, что самолет направлялся в американский город Тусон (штат Аризона). На его борту находилось семь человек, среди которых был чиновник по экономическому развитию правительства штата Соноры. По данным издания El Heraldo de México, воздушное судно столкнулось с линией электропередачи. На месте катастрофы погибло сразу четыре человека, в том числе и пилот, еще два пассажира скончались в больнице.

Как сообщали ранее в Иране неизвестный мужчина пытался угнать самолет авиакомпании Iran Air, выполнявший рейс по маршруту Ахваз-Мешхед. Сотрудники Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщили, что смогли предотвратить угон и задержать мужчину после экстренной посадки в городе Исфахан. "По предварительным данным, злоумышленник собирался посадить самолет в аэропорту одного из арабских государств на юге Персидского залива", — говорится в сообщении. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. Все они вылетели другим рейсом в Мешхед вечером.



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