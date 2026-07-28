Действительно ли адские санкции Грэма положат конец России и войне: детали

Закон Грэма-Блюменталя о котором сейчас все активно говорят, действительно имеет минимум шансов на реализацию. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

"Я уверен на 90%, что закон будет принят, но его успешная реализация – это большой вопрос с преимущественно неутешительными выводами для нас", – отметил политолог.

Он объясняет, что этот закон, если отбросить мелочи, направлен, где факто, на три вещи: ограничить нефтяную торговлю РФ с Китаем и Индией; ударить по возможностям экспортировать сжиженный газ из Ямала, среди участников проекта Тимченко, французы и две китайские компании; и ударить по русской банковской системе.

"В 2025 году мы наблюдали большое торговое противостояние КНР и США, в результате которого Трамп вынужден был отступить. На заоблачные пошлины Китай ответил блокировкой экспорта редкоземельных металлов. И Трамп вынужден был красиво капитулировать. Через год ситуация не изменилась. Что касается Ямала, то этот закон, возможно, частично сработает, но лишь частично. Что касается банков, то, кроме удорожания определенных процессов, ни о каких весомых ударах речь не идет. Это нужно было делать в 2022 году", – отметил эксперт.

Вадим Денисенко отмечает, что в сухом остатке у нас будет несколько вещей: красивая картинка, слабенький козырь в переговорах Трампа с Си, которые должны состояться за полтора месяца и определенное удорожание логистических и банковских расходов для россиян.

Эксперт отмечает, к сожалению, этот закон не панацея. Поэтому не стоит иметь слишком большие надежды на него.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Сенате США усиливаются разногласия вокруг законопроекта о новых санкциях против России. Как сообщает The Telegraph, представители Демократической партии опасаются, что предложенный механизм может предоставить президенту Дональду Трампу дополнительные полномочия по введению импортных пошлин, что ставит под вопрос дальнейшее продвижение инициативы.



