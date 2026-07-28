Действительно ли адские санкции Грэма положат конец России и войне: детали

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Кравцев Сергей
Закон Грэма-Блюменталя о котором сейчас все активно говорят, действительно имеет минимум шансов на реализацию. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
Он объясняет, что этот закон, если отбросить мелочи, направлен, где факто, на три вещи: ограничить нефтяную торговлю РФ с Китаем и Индией; ударить по возможностям экспортировать сжиженный газ из Ямала, среди участников проекта Тимченко, французы и две китайские компании; и ударить по русской банковской системе.
Вадим Денисенко отмечает, что в сухом остатке у нас будет несколько вещей: красивая картинка, слабенький козырь в переговорах Трампа с Си, которые должны состояться за полтора месяца и определенное удорожание логистических и банковских расходов для россиян.
Эксперт отмечает, к сожалению, этот закон не панацея. Поэтому не стоит иметь слишком большие надежды на него.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Сенате США усиливаются разногласия вокруг законопроекта о новых санкциях против России. Как сообщает The Telegraph, представители Демократической партии опасаются, что предложенный механизм может предоставить президенту Дональду Трампу дополнительные полномочия по введению импортных пошлин, что ставит под вопрос дальнейшее продвижение инициативы.