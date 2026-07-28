Чи справді пекельні санкції Грема покладуть кінець Росії та війні: деталі

Закон Грема-Блюменталя про який зараз всі активно говорять, насправді має мінімум шансів на реалізацію. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

"Я впевнений на 90%, що закон буде прийнято, але його успішна реалізація – це велике запитання з, переважно, невтішними висновками для нас", – зазначив політолог.

Він пояснює, цей закон, якщо відкинути дрібниці, направлений, де факто, на три речі: обмежити нафтову торгівлю РФ з Китаєм та Індією; ударити по можливостям експортувати скраплений газ з Ямалу, серед учасників проекту Тимченки, французи та дві китайські компанії; та ударити по російській банківській системі.

"Протягом 2025 року ми спостерігали велике торгове протистояння КНР та США, в результаті якого Трамп змушений був відступити. На захмарні мита Китай відповів блокуванням експорту рідкісноземельних металів. І Трамп змушений був красиво капітулювати. За рік ситуація не змінилася. Щодо Ямалу, цей закон, можливо, частково спрацює, але лише частково. Щодо банків, то крім удорожчання певних процесів, ні про які вагомі удари мова не йде. Це треба було робити в 2022 році", – зазначив експерт.

Вадим Денисенко наголошує, в сухому залишку ми матимемо кілька речей: красиву картинку, слабенький козир в переговорах Трампа з Сі, які мають відбутися за півтора місяці та певне здорожчання логістичних та банківських витрат для росіян.

Експерт наголошує, на жаль, цей закон не панацея. Тому не варто мати аж надто великі сподівання на нього.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Сенаті США посилюються розбіжності навколо законопроекту щодо нових санкцій проти Росії. Як повідомляє The Telegraph, представники Демократичної партії побоюються, що запропонований механізм може надати президенту Дональду Трампу додаткові повноваження щодо введення імпортних мит, що ставить під питання подальше просування ініціативи.



