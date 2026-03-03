Чи дійсно через Іран США остаточно відмовляться від допомоги Україні

Європейські столиці дедалі тривожніше дивляться на Близький Схід. Як повідомляє Politico, у ЄС побоюються: операція президента США Дональд Трамп проти Ірану може відсунути війну Росії проти України на другий план.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У Пентагоні та Білому домі пріоритетом названо іранську кампанію. Хоча Трамп заявив, що операція триватиме близько чотирьох тижнів, він допустив і затяжніший сценарій. Аналітики попереджають: якщо конфлікт переросте у масштабну війну, США буде складно швидко вийти з нього.

Головний страх Європи – виснаження американських арсеналів. Значну частину перехоплювачів і ракет уже витрачено. У разі розширення бойових дій Вашингтону доведеться, перш за все, поповнювати власні запаси, а це може скоротити постачання озброєнь Києву.

Європейські уряди також не мають достатніх резервів ППО і паралельно посилюють власну оборону – процес, який триватиме роки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки що рано говорити про вплив близькосхідної кризи на допомогу Україні. Формально Трамп продовжує шукати шляхи врегулювання війни з Росією, а його представники Стів Уіткофф та Джаред Кушнер підтримують контакти з Києвом та Москвою.

Проте сам Трамп раніше попереджав, що може відступити від мирних зусиль. На думку європейських дипломатів, Москва лише вичікує.

Перші наслідки вже помітні: зустріч ЄС на Кіпрі щодо вступу України була відкладена після атаки іранського дрону на британську базу. На тлі заморожених активів РФ та неузгодженого кредиту у 90 млрд євро Київ ризикує зіткнутися з бюджетним дефіцитом вже найближчого місяця. Європа поспішає не втратити темпу, але все більше залежить від фокусу Вашингтона.

