Действительно ли Китай стал союзником РФ в войне против Украины: новое заявление Белого дома

На сегодняшний день Вашингтон не имеет доказательств прямой военной помощи России со стороны Китая. Однако США соглашаются с тем, что КНР способствует функционированию российского оборонно-промышленного комплекса. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник президента США Джейк Салливан.

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

"Мы не видели никаких доказательств того, что они оказывают прямую военную помощь, но мы выразили свою обеспокоенность вложениями в российскую оборонно-промышленную базу, о чем говорил госсекретарь Блинкен в Европе на прошлой неделе", — заявил советник Джо Байдена.

Согласно отчету Пентагона, обнародованному в октябре 2023 года, Китай, несмотря на свои возражения, поставлял России вооружение. В частности, беспилотники, стрелковое оружие и снаряжение.

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Также издание "Комментарии" сообщало – во время визита в Китай главы МИД РФ Сергея Лаврова вновь зазвучали заявления о необходимости мирных переговоров касательно завершения войны в Украине. При этом Лавров подчеркнул, что Россия отметает вариант урегулирования по формуле мира Зеленского, а его коллега, Ван И, в очередной раз заверил, что Китай якобы не имеет выгоды от этой войны. Хоть те же США акцентируют, что РФ и КНР в последние два года серьезно углубили сотрудничество. Тем временем, в Китай собирается канцлер Германии Олаф Шольц, который намерен встретиться с китайским лидером Си Цзиньпинем для обсуждения, в частности, российско-украинской войны. О чем говорит "китайское паломничество" представителей РФ и Запада? К чему оно может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



