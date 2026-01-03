Действительно ли началась новая война: какой приказ отдал Трамп

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы в субботу. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в сети X.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в том числе по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро", – отметила Джейкобс.

Перед этим она сообщила, что чиновники администрации Трампа знают о сообщениях о взрывах и полетах самолетов над столицей Венесуэлы Каракасом рано утром сегодня.

Официальных комментариев пока нет.

Читайте на портале "Комментарии" — в столице Венесуэлы Каракасе утром субботы, 3 января, жители слышали взрывы и пролет самолетов, а также видели столбы дыма. Южная часть города, в том числе район вблизи крупной военной базы, осталась без электроснабжения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно делал заявления о готовности применить наземную операцию в Венесуэле с целью вынудить президента страны Николаса Мадуро покинуть пост. Среди инструментов давления Вашингтон рассматривал расширение санкций, усиление военного присутствия США в регионе, а также проведение ударов по судам, которые, по утверждению американской стороны, причастны к незаконному обороту наркотиков в Тихом океане и Карибском море.

При этом СМИ отмечает, что в Пентагоне не предоставили немедленного комментария по событиям в Каракасе. 16 декабря президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, которые заходят в воду Венесуэлы или покидают их.



