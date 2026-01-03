logo_ukra

Чи справді розпочалася нова війна: який наказ віддав Трамп
НОВИНИ

Чи справді розпочалася нова війна: який наказ віддав Трамп

За інформацією ЗМІ, Дональд Трамп віддав наказ атакувати Венесуелу

3 січня 2026, 10:10
Президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели у суботу. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у мережі X.

Чи справді розпочалася нова війна: який наказ віддав Трамп

"Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро", – зазначила Джейкобс.

Перед цим вона повідомила, що чиновники адміністрації Трампа знають про повідомлення щодо вибухів і польотів літаків над столицею Венесуели Каракасом рано-вранці сьогодні.

Офіційних коментарів наразі немає.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у столиці Венесуели Каракасі вранці суботи, 3 січня, мешканці чули вибухи та проліт літаків, а також бачили стовпи диму. Південна частина міста, зокрема район поблизу великої військової бази, залишилася без електропостачання. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово робив заяви про готовність застосувати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Серед інструментів тиску Вашингтон розглядав розширення санкцій, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по судах, які, за твердженнями американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі. 

При цьому ЗМІ зазначає, що у Пентагоні не надали негайного коментаря щодо подій у Каракасі. Варто зазначити, 16 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про повну блокаду підсанкційних нафтових танкерів, які заходять до води Венесуели або залишають їх.




