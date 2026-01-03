США, все ж таки, вирішили розпочати війну: що зараз відбувається у Венесуелі

У столиці Венесуели Каракасі вранці суботи, 3 січня, мешканці чули вибухи та проліт літаків, а також бачили стовпи диму. Південна частина міста, зокрема район поблизу великої військової бази, залишилася без електропостачання. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Вибухи та дим у Каракасі. Фото: із відкритих джерел

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово робив заяви про готовність застосувати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду.

Серед інструментів тиску Вашингтон розглядав розширення санкцій, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по судах, які, за твердженнями американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.

При цьому ЗМІ зазначає, що у Пентагоні не надали негайного коментаря щодо подій у Каракасі.

Варто зазначити, 16 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про повну блокаду підсанкційних нафтових танкерів, які заходять до води Венесуели або залишають їх.

Таким кроком американська адміністрація прагне перекрити ключові джерела фінансування режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

За останні тижні військові США перехопили два нафтові танкери, тоді як третє судно, яке переслідували американські сили, відвернулося від венесуельських вод і зникло в Атлантичному океані.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай публічно став на бік Венесуели на тлі різкого посилення тиску з боку США. Заява прозвучала невдовзі після рішення Вашингтона застосувати військово-морські заходи проти нафтових постачань. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Bloomberg.



