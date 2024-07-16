Действительно ли шансы Байдена теперь равны нулю: что происходит в США

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что будет сотрудничать с Дональдом Трампом, если тот выиграет выборы президента США в ноябре этого года. Такое заявление – лишнее подтверждение того, что шансы на президентство Трампа значительно выросли в США. Что уже изменилось после покушения на Трампа? Действительно ли представитель Республиканской партии, как многие говорят, фактически обеспечил себе победу на выборах в США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп – самый вероятный победитель выборов в ноябре

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отметил, что после покушения на Дональда Трампа электоральная картина в США действительно изменилась в лучшую сторону для представителя Республиканской партии.

"Думаю, общин опросы и опросы по колеблющимся штатам покажут уверенную динамику в пользу Трампа. Во-первых, покушение на Трампа становится ключевой точкой отсчета нового позионирования Трампа как "объединителя", "жертвы", "мученика", выдержавшего риск для жизни во имя страны. Для американского религиозного избирателя эта картина может быть представлена как провидение высших сил, что лишь укрепит электоральное ядро Трампа. Оно как раз представлено преимущественно белым религиозным электоратом. Смотивирует его прийти на участки. Американский избиратель может подумать следующим образом: раз Трамп мог отдать жизнь за страну, то почему я не могу прийти проголосовать за него, выполнив свой гражданский долг, ведь даже высшие силы хотят этого, сохранив жизнь кандидату в Президенты", – отметил эксперт.

По его мнению, эта рамка будет доминировать значительное время и перекрывать все иные темы избирательной кампании, в том числе интригу с заменой Байдена.

"Демократы окончательно увязли в проблеме расфокусировки своей кампании на фоне интриг против Байдена и невозможности эксплуатации прежде эффективной стратегии накачивания общества страхом перед демоническим образом Трампа как радикалом-фашистом. Во-вторых, у Трампа появилась блестящая возможность расширить свою базу за счет голосов независимых избирателей, тех, кто симпатизировал Роберту Кеннеди, особенно республиканцев, не готовых поддерживать Трампа и не желающих приходить на участки. Это крайне важно для Трампа в таких штатах, как Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Невада, Аризона, Джорджия и Северная Каролина. Поэтому да, в случае, если Трамп не наделает ошибок, а демократы не выйдут из предвыборного ступора и не прилетит очередной "черный лебедь", Трамп — самый вероятный, очевидный и предполагаемый победитель выборов в ноябре", – считает Олег Постернак.

Однако, подчеркивает он, остаются еще факторы повышенной явки и экстремальной мобилизации электората Демократической партии, особенно в вышеупомянутых штатах. Теоретически он способен создать проблему республиканцам.

Рейтинг Трампа пошел вверх

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко обратил внимание, что приблизительно 2,5 месяца назад глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в одном из интервью сказал, что украинская власть контактирует с командой Дональда Трампа.

"Тогда о Трампе, как о кандидате, каком-то вероятном достойном сопернике Байдена ещё речь особо не шла. Но Арахамия уже тогда об этом сказал, что Киев контактирует с командой гипотетического кандидата в президенты от Республиканской партии. Потом произошла череда событий. Те же дебаты, которые были между Байденом и Трампом. Все американцы говорят, что, конечно, Байден выглядел слабее. Трамп вёл себя не настолько агрессивно, как он мог себя вести, а Байден всё-таки выглядел слабее. И поэтому даже появилось мнение среди американцев, что Байдену во втором раунде дебатов не стоит даже участвовать. Потом произошло следующее событие – саммит НАТО в Вашингтоне. Зеленский встретился с Байденом, но после этого с Офиса президента появилась такая риторика – мол не оправдались надежды, которые возлагала украинская власть и даже разочарована встречей президента Зеленского и президента Байдена, мол не тех месседжей в сторону Украины ожидал Киев от Вашингтона. Ну, а тут еще произошли даже еще перед покушением на Трампа такие вещи, когда того же Байдена известные люди начали просить снять свою кандидатуру", – отметил эксперт.

По его словам, большим плюсом для Трампа стало то, что с него сняли ряд обвинений и это еще больше приблизило представителя Республиканской партии к победе.

"Анализируя все события, которые произошли, могу сказать, что рейтинг Трампа поднялся. Что касается рейтинга Байдена, то неизвестно на базе чего он поднимется. Трамп сейчас в фаворе, все о нём говорят. Вспоминается, что в одной из бесед с адвокатом, политическим стратегом, старшим научным сотрудником (Lincoln Fellow) в институте Клермонт (Калифорния, США) Юрием Ванетиком еще раньше обсуждал эти вопросы. Он мне ещё тогда говорил о том, что Трамп очень неоднозначная фигура. Есть люди, которые будут пытаться каким-то образом его не допустить к президентству, потому что он очень мстительный человек. У него очень много людей, которых он, откровенно говоря, недолюбливает. Эти люди недолюбливают его и поэтому будут стараться сделать всё, лишь бы он вновь не стал президентом. Уже тогда многие из них опасались, что, если Трамп станет президентом, очень сильно будет мстить. Поэтому, даже, если этот стрелок действовал в одиночку, то все равно в контексте того, что мне рассказывал Венетик, многие влиятельные люди США, которые против Трампа, теперь оказываются под ударом", – высказался Сергей Дойко.

Резюмируя собеседник портала "Комментарии" подчеркнул, что ситуация с покушением на Трампа точно добавит очков бывшему главе Белого дома.

"А то, что наша власть начала уже "подкритиковывать" Байдена, называть не очень удачной встречу с ним Зеленского, как и сам саммит НАТО – лишний раз подчеркивает, что в Киеве понимают настроения, которые царят в США и к чему в итоге может прийти история с выборами президента США", – отметил Сергей Дойко.

Он подчеркнул, что шансы на победу на выборах у действующего президента США Джо Байдена действительно невелики. Возможно ситуация для демократов улучшиться, если вместо Байдена будет претендовать на пост президента Мишель Обама, но как будет развиваться ситуация, покажет только время.

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