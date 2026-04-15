Действительно ли США возобновили санкции против российской нефти: детали

Санкции США против российской нефти вновь вступили в полную силу после истечения срока действия временных исключений, введённых на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива. Ограничения вернулись автоматически в минувшие выходные, однако их реальная эффективность уже вызывает сомнения у экспертов.

Как отмечают аналитики, даже в период действия послаблений российская нефть продолжала поступать на мировые рынки через альтернативные схемы. Источники в американском политическом истеблишменте указывают, что механизмы обхода санкций давно отработаны и продолжают использоваться.

По словам помощника сенатора-демократа, проблема заключается не только в самих ограничениях, но и в слабом контроле за их соблюдением.

Он отметил, что более года Вашингтон фактически не вводил новых мер против России за уклонение от санкций – ни в энергетике, ни в сфере поставок для военной промышленности.

Бывший высокопоставленный дипломат Дэниел Фрид также раскритиковал политику США, назвав предоставление временной "передышки" Москве ошибкой.

По его мнению, администрация могла бы ввести дополнительные механизмы контроля, например, направлять доходы от продажи нефти на специальные счета с ограниченным использованием или снизить ценовой потолок.

Однако, как считают эксперты, такие шаги не были реализованы. В результате Россия получила время для адаптации и укрепления схем экспорта.

Собеседники издания подчеркивают: окончание льгот вряд ли станет серьёзным ударом по Кремлю. Напротив, трейдеры и посредники могут активизировать поставки, ожидая новых политических решений.

На этом фоне звучат предположения, что США готовы частично закрывать глаза на российскую нефть, чтобы смягчить последствия собственной политики в отношении Ирана и стабилизировать глобальный рынок энергоресурсов.

