Чи справді США відновили санкції проти російської нафти: деталі
Чи справді США відновили санкції проти російської нафти: деталі

Експерти попереджають: Кремль готовий обійти заборони, а Вашингтон втратив шанс посилити тиск

15 квітня 2026, 08:20
Кравцев Сергей

Санкції США проти російської нафти знову набули чинності після закінчення терміну дії тимчасових винятків, введених на тлі кризи навколо Ормузької протоки. Обмеження повернулися автоматично минулими вихідними, проте їхня реальна ефективність вже викликає сумніви у експертів.

Танкери з нафтою. Фото: із відкритих джерел

Як зазначають аналітики, навіть у період дії послаблень російська нафта продовжувала надходити на світові ринки через альтернативні схеми. Джерела в американському політичному істеблішменті вказують, що механізми обходу санкцій давно відпрацьовані та продовжують використовуватись.

За словами помічника сенатора-демократа, проблема полягає не лише в самих обмеженнях, а й у слабкому контролі за їх дотриманням.

Він зазначив, що більше року Вашингтон фактично не вводив нових заходів проти Росії за ухилення від санкцій – ні в енергетиці, ні у сфері постачання військової промисловості.

Колишній високопоставлений дипломат Деніел Фрід також розкритикував політику США, назвавши надання тимчасового перепочинку Москві помилкою.

На його думку, адміністрація могла б запровадити додаткові механізми контролю, наприклад, спрямовувати доходи від продажу нафти на спеціальні рахунки з обмеженим використанням або знизити цінову стелю.

Однак, як вважають експерти, таких кроків не було реалізовано. В результаті Росія отримала час для адаптації та зміцнення схем експорту.

Співрозмовники видання наголошують: закінчення пільг навряд чи стане серйозним ударом по Кремлю. Навпаки, трейдери та посередники можуть активізувати постачання, очікуючи на нові політичні рішення.

На цьому тлі звучать припущення, що США готові частково заплющувати очі на російську нафту, щоб пом'якшити наслідки власної політики щодо Ірану та стабілізувати глобальний ринок енергоресурсів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — скасування нафтових санкцій проти Росії на 30 днів стало "винагородою" для російського диктатора Володимира Путіна за надання Ірану розвідданих для ударів по військах США. Відповідну заяву зробив сенатор-демократ Річард Блюменталь.



Джерело: https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2026/04/13/the-return-of-russia-oil-sanctions-00869329
