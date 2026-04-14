Этот шаг Трампа стал "вознаграждением Путину": в Сенате сделали громкое заявление

Отмена нефтяных санкции против России на 30 дней стала "вознаграждением" для российского диктатора Владимира Путина за предоставление Ирану разведданных для ударов по войскам США. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Политик назвал предоставление стране-агрессору "значительной неожиданной прибыли" путем отмены нефтяных санкций на 30 дней "одной из самых странных и нелепых ошибок" президента США Дональда Трампа.

"Это выглядело так, будто он вознаградил Путина за то, что тот предоставил Ирану ценную развединформацию, которая позволила нанести более точные удары по нашим войскам", — высказался сенатор.

Интересно, что ранее издание NYT сообщило, что путинский режим получал более 100 млн долларов дополнительного дохода ежедневно в течение действия временного санкционного исключения США. Льготный период для российской нефти завершился 11 апреля.

Только за апрель налоговые поступления от продажи нефти составили не менее 12,8 млрд долларов. Этот показатель вдвое превысил результаты марта.

Временное послабление, которое ввел Белый дом, позволяло продавать нефть, которая уже находилась в море на момент введения ограничений.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация президента США Дональда Трампа может уже в ближайшие дни продлить частичное снятие санкций с российской нефти. Как сообщает Semafor, это решение способно создать прецедент и для аналогичных послаблений в отношении Ирана.

Также издание "Комментарии" сообщало – скандал в Вашингтоне: подсанкционных депутатов РФ впустили в США.



