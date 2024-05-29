Действительно ли Трамп готов бомбить Москву: о чем свидетельствует его заявление

Кандидат в президенты США Дональд Трамп снова сделал громкое заявление. Во время встречи с донорами своей предвыборной кампании он заявил, что "разбомбил бы Москву и Пекин", если бы Россия вторглась в Украину или Китай оккупировал Тайвань при его президентстве.

Дональд Трамп

Впрочем, как отметил политолог Олег Саакян, этот тезис был лишь одним небольшим эпизодом его речи, а из его очень большого выступления выхватили лишь одно предложение.

Эксперт подчеркнул, что большинство речи Трампа вообще не касалось Украины. Он в основном говорил о внутренних проблемах Соединенных Штатов, экономике, торговле и других вопросах. Потому воспринимать эти слова как программную речь Трампа или его официальную позицию не стоит, считает Саакян.

При этом политолог сомневается, что Трамп совершил бы такие действия, ведь во время его первого президентства Россия уже оккупировала Крым и часть Донбасса. Однако Саакян добавил, что он отреагировал более решительно, чем администрация Барака Обамы, и именно при Трампе Украина получила летальное оружие.

При этом политолог подчеркнул, что риски, связанные с избранием Трампа, не касаются его нерешительности, а скорее его непрогнозируемости. Именно этот политик может создать институциональный кризис в Соединенных Штатах, заблокировать работу Конгресса, Пентагона и Госдепа, считает эксперт.

При этом он добавил, что, по информации аналитиков, у Трампа уже есть даже список новых лояльных генералов, которых он хочет назначить на замену действующему руководству Пентагона. То же касается и Госдепа, что может привести к кризисным ситуациям.

Впрочем, Саакян все же считает, что заявление Трампа является положительным сигналом из Соединенных Штатов, однако следует дождаться дальнейших шагов. В этом контексте он добавил, что поддержка Украины стала модной и правильной, что приносит электоральные балы.

Именно поэтому, добавляет политолог, Трамп изменил позицию по голосованию за помощь Украине и готовности поддерживать Киев и быть жестким с Россией. Но важно отметить, что это происходит с критикой по адресу Байдена, добавил эксперт.

Кроме того, Саакян подчеркнул, что заявление о "бомбите Москвы" является свидетельством благоприятного для Украины тренда и неблагоприятно для России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ не верят , что Трамп бы решил бомбить Москву.



