logo

BTC/USD

67274.97

ETH/USD

3751.88

LTC/USD

83.74

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Действительно ли Трамп готов бомбить Москву: о чем свидетельствует его заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли Трамп готов бомбить Москву: о чем свидетельствует его заявление

На самом деле, резонансное заявление Дональда Трампа о том, что он мог бы бомбить Москву, является лишь его предвыборным заявлением, сказал в эфире 24 канала политолог Олег Саакян. Однако, оно свидетельствует о позитивном для Украины тренде

сегодня, 20:41
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Кандидат в президенты США Дональд Трамп снова сделал громкое заявление. Во время встречи с донорами своей предвыборной кампании он заявил, что "разбомбил бы Москву и Пекин", если бы Россия вторглась в Украину или Китай оккупировал Тайвань при его президентстве.

Действительно ли Трамп готов бомбить Москву: о чем свидетельствует его заявление

Дональд Трамп

Впрочем, как отметил политолог Олег Саакян, этот тезис был лишь одним небольшим эпизодом его речи, а из его очень большого выступления выхватили лишь одно предложение.

Эксперт подчеркнул, что большинство речи Трампа вообще не касалось Украины. Он в основном говорил о внутренних проблемах Соединенных Штатов, экономике, торговле и других вопросах. Потому воспринимать эти слова как программную речь Трампа или его официальную позицию не стоит, считает Саакян.

При этом политолог сомневается, что Трамп совершил бы такие действия, ведь во время его первого президентства Россия уже оккупировала Крым и часть Донбасса. Однако Саакян добавил, что он отреагировал более решительно, чем администрация Барака Обамы, и именно при Трампе Украина получила летальное оружие.

При этом политолог подчеркнул, что риски, связанные с избранием Трампа, не касаются его нерешительности, а скорее его непрогнозируемости. Именно этот политик может создать институциональный кризис в Соединенных Штатах, заблокировать работу Конгресса, Пентагона и Госдепа, считает эксперт.

При этом он добавил, что, по информации аналитиков, у Трампа уже есть даже список новых лояльных генералов, которых он хочет назначить на замену действующему руководству Пентагона. То же касается и Госдепа, что может привести к кризисным ситуациям.

Впрочем, Саакян все же считает, что заявление Трампа является положительным сигналом из Соединенных Штатов, однако следует дождаться дальнейших шагов. В этом контексте он добавил, что поддержка Украины стала модной и правильной, что приносит электоральные балы.

Именно поэтому, добавляет политолог, Трамп изменил позицию по голосованию за помощь Украине и готовности поддерживать Киев и быть жестким с Россией. Но важно отметить, что это происходит с критикой по адресу Байдена, добавил эксперт.

Кроме того, Саакян подчеркнул, что заявление о "бомбите Москвы" является свидетельством благоприятного для Украины тренда и неблагоприятно для России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ не верят , что Трамп бы решил бомбить Москву.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/tramp-skazav-shho-rozbombiv-bi-mosku-dlya-chogo-vin-zrobiv-taku_n2565453
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости