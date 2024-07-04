Действительно ли Трамп может поставить Украине ультиматум: как действовать Киеву

Экс-глава Белого дома и возможный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов отдать часть территории Украины российскому диктатору Владимиру Путину в обмен на то, что Кремль согласится быстро завершить войну. Такой материал выдало "Politico". В очередной раз пришлось реагировать даже президенту Зеленскому, который призвал Трампа показать сегодня его план окончания войны. Что вы думаете по этому поводу? Действительно ли Трамп может поставить руководство Украины перед фактом, отказавшись оказывать поддержку для продолжения войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Украина должна быть готова к разным вариантам

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает, что такой подход не только угрожает интересам Украины, но и может иметь далеко идущие последствия как на национальном, так и на международном уровнях.

"Президент Украины Владимир Зеленский решительно выступил против предложений Трампа, призывая показать свой план окончания войны. Это правильная позиция, ведь любая уступка территорией противоречит национальным интересам Украины и является неприемлемой. Зеленский также отметил важность сохранения международной поддержки и продолжения борьбы за полное восстановление суверенитета Украины. Понятно, что борьба за восстановление суверенитета может происходить и политико-дипломатическим путем, но не путем сдачи территорий агрессору. Уступка территории Украины создаст опасный прецедент, который может побуждать другие страны к агрессии в надежде извлечь выгоду от подобных компромиссов. Это также повлечет негативную реакцию внутри страны", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что украинское общество и политическое руководство решительно выступают за сохранение территориальной целостности и любая попытка передать часть территории врагу может привести к политической нестабильности.

"Принятие такого предложения может снизить поддержку Украины со стороны ее международных союзников, особенно в Европе, которые видят в этом сдачу суверенитета. Более того, получив то, что хочет, россия может добиваться снятия санкций, что значительно ослабит давление на Кремль и уменьшит возможность эффективного воздействия на его действия. Утрата территорий будет означать потерю важных ресурсов, что окажет негативное влияние на экономику Украины. Кроме того, политическая нестабильность и изменения в территориальной целостности могут отпугнуть инвесторов, что усугубит экономическое состояние страны в долгосрочной перспективе. Отказ от территорий может ослабить обороноспособность Украины и создать дополнительные вызовы в будущем. Это также может повлечь за собой ослабление военного духа и деморализацию как среди военных, так и среди гражданского населения", – отметил Игорь Петренко.

По его мнению, Украина должна активизировать дипломатические усилия по укреплению поддержки со стороны международных партнеров.

"Важно разработать планы действий на случай разных сценариев развития событий, включая возможное снижение поддержки со стороны США. Информационные кампании, направленные на международное сообщество, должны объяснить неприемлемость уступок по территории. Итак, если Трамп действительно решит уменьшить или прекратить поддержку Украины, это станет серьезным вызовом, но Украина должна быть готова к этому и искать альтернативные пути обеспечения своей безопасности и поддержки", – подытожил Игорь Петренко.

Если Трамп будет избран президентом, он будет другим и будет делать другие заявления

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда отметил, что он достаточно скептически относится к сообщениям о плане Путина, который тот якобы передал американской стороне, непонятно кому, о том, что команда Трампа имеет какой-то план завершения войны в Украине.

"Все дело в том, что по законам политического жанра любому кандидату в президенты нужно максимально отделиться от действующего президента. И потому Дональд Трамп будет на все, что Джо Байден называет белым, говорить черное. И это его логика. Он сложный, самодостаточный с определенными элементами нестабильности, неопределенности человек. Меня больше пугает тот факт, что, очевидно, в команде Трампа не будет тех старших, как их называли, Майка Пенса, Джона Болтона, Майка Помпео, которые были в его президентской каденции 2016-2020 годах. Но у меня практически нет сомнений, что, если Трамп будет избран, то он будет другим и будет делать другие заявления, чем это делает Трамп, как кандидат в президенты", – отметил эксперт.

Однако в любом случае, отмечает Евгений Магда, мы должны констатировать, что украинский вопрос находится в центре внимания американской президентской гонки и соответственно должны должным образом на это реагировать.

"Мы должны, как предложил Владимир Зеленский, предлагать кандидатам в президенты обнародовать собственное видение. Мы должны подчеркивать, что у нас есть принципы. Мы должны укреплять Украину изнутри и формировать стабильное перед вызовами общество. Все это наши общие задачи", – резюмировал эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — у Трампа резко изменили отношение к Байдену: с какими призывами обратились.



