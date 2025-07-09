Действительно ли Трамп стал сторонником Украины: в The Economist дали настораживающий ответ

Наивно думать, что Дональд Трамп вдруг стал сторонником Украины. Мол, возобновление поставок – лишь возвращение к предыдущему состоянию, когда помощь, выделенная предыдущим президентом Джо Байденом, сворачивалась постепенно. Сам же Трамп пока не делал никаких заявлений о намерении системно помогать Украине.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Десятки миллиардов долларов помощи, утвержденные Конгрессом в прошлом году, до сих пор не выделены. Новых средств Конгресс также не предусмотрел. В "большом прекрасном" налогово-бюджетном законе, подписанном Трампом, денег для Украины нет. Даже те небольшие суммы, которые были в базовом бюджете Пентагона, планируют сократить еще больше в проекте на 2026 год", — говорится в статье.

Впрочем, Трамп по крайней мере осознал, что российский диктатор Владимир Путин его просто использует. Президент США не хочет тратить больше средств на победу Украины, но также не хочет ее поражения при своем президентстве. Вероятно, предполагается, он понимает, что крах Украины станет для США геополитической катастрофой, еще хуже, чем падение Афганистана в 2021 году.

Читайте также на портале "Комментарии" — если раньше официальный Вашингтон отмалчивался о помощи Украине, намекая, что этим должна заниматься исключительно Европа, то теперь из США звучат другие месседжи. Соединенные Штаты остаются крупнейшим сторонником Украины в мире и будут оказывать Киеву помощь столько, сколько нужно. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп не хочет нести ответственность за убийства украинцев: от чего открестился президент США.



