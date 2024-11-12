Действительно ли у Трампа будет монобольшинство в Конгрессе: СМИ поделились прогнозом

Республиканской партии прогнозируют сохранение большинства в Палате представителей по итогам промежуточных выборов, результаты которых еще обрабатывают. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Hill", публикуя прогноз, который обработала коммерческая компания Decision Desk HQ.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По прогнозу компании, Республиканская партия сохранит преимущество в Палате представителей США, получив 218-й мандат – пороговое количество, необходимое для большинства.

Победа республиканцев также в Палате представителей, в дополнение к победе Трампа и победе в Сенате, закрепила бы победу Дональда Трампа и означала бы, что Палата не сможет останавливать наиболее одиозные инициативы нового президента. Фактически демократы смогут лишь незначительно затягивать те или иные решения, но никак не помешают их принятию.

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