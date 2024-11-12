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Действительно ли у Трампа будет монобольшинство в Конгрессе: СМИ поделились прогнозом

Республиканцам прогнозируют победу в Палате представителей США

сегодня, 11:30
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Кравцев Сергей

Республиканской партии прогнозируют сохранение большинства в Палате представителей по итогам промежуточных выборов, результаты которых еще обрабатывают. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Hill", публикуя прогноз, который обработала коммерческая компания Decision Desk HQ.

Действительно ли у Трампа будет монобольшинство в Конгрессе: СМИ поделились прогнозом

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По прогнозу компании, Республиканская партия сохранит преимущество в Палате представителей США, получив 218-й мандат – пороговое количество, необходимое для большинства.                                                                                              

Победа республиканцев также в Палате представителей, в дополнение к победе Трампа и победе в Сенате, закрепила бы победу Дональда Трампа и означала бы, что Палата не сможет останавливать наиболее одиозные инициативы нового президента. Фактически демократы смогут лишь незначительно затягивать те или иные решения, но никак не помешают их принятию.

Читайте также на портале "Комментарии" — после инаугурации и официального вступления в должность новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп займет более "ястребиную" позицию по войне в Украине, чем во время предвыборной кампании. Как передает портал "Комментарии", такое мнение на Глобальном форуме в Нью-Йорке заявил бывший государственный секретарь Майк Помпео, пишет Fortune. 

Также издание "Комментарии" сообщало – почему для Украины так важны выборы в Конгресс США: какие расклады просматриваются. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.




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Источник: https://thehill.com/homenews/state-watch/4974235-house-republicans-control-majority/
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