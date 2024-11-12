Экс-глава Госдепа рассказал, как изменится позиция Трампа по Украине после 20 января

После инаугурации и официального вступления в должность новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп займет более "ястребиную" позицию по войне в Украине, чем во время предвыборной кампании. Как передает портал "Комментарии", такое мнение на Глобальном форуме в Нью-Йорке заявил бывший государственный секретарь Майк Помпео, пишет Fortune.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Президент Трамп не позволит Владимиру Путину прокатиться через Украину. Прекращение финансирования украинцев приведет к этому, и об этом ему скажет вся его команда", — отметил Помпео.

Он уверен, что разрешение на такой сценарий — "не стиль Трампа". Также он надеется, что республиканец поймет необходимость стойкой позиции Запада в этой войне.

"Абсолютно критически важно, чтобы Запад воспринимался как противостоящий этому головорезу и ужасному парню [Путину] и не позволяющий злу торжествовать", – высказался Майк Помпео.

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Также издание "Комментарии" сообщало – одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп постепенно формирует свою команду. В частности, пост советника по нацбезопаности, который сегодня занимает хорошо известный Украине Джейк Салливан, займет Майкл Уолц. Об этом сообщает "Reuters".

По словам самого Уолца, его взгляды по поводу Украины изменились. После начала полномасштабного вторжения РФ он призвал администрацию Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь оттеснить российские войска. Однако в прошлом месяце он заявил, что необходимо пересмотреть цели США в Украине.



