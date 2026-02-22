logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Действительно пугает: США сосредоточили до половины мировой боевой авиации у Ирана
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно пугает: США сосредоточили до половины мировой боевой авиации у Ирана

США сосредоточили у Ирана до половины своей боевой авиации в мире, что, по словам эксперта, является беспрецедентным шагом без начала боевых действий

22 февраля 2026, 18:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Соединенные Штаты сосредоточили вблизи Ирана до половины боевой авиации в мире. Об этом заявил директор-основатель Чикагского проекта по безопасности и угроз Пейп.

Действительно пугает: США сосредоточили до половины мировой боевой авиации у Ирана

Готовность США к началу боевых действий

По его словам, ранее Вашингтон не сконцентрировал столь значительные авиационные силы против потенциального противника без фактического начала ударов. Речь идет о масштабной передислокации истребителей и вспомогательной авиации в Ближний Восток.

На фоне роста напряжения российские СМИ сообщают о вывозе семей российских дипломатов из стран Ближнего Востока в Москву. Официальных комментариев от российской стороны пока нет.

Ситуация развивается на фоне жестких заявлений между Вашингтоном и Тегераном и обсуждения возможных сценариев эскалации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Соединенные Штаты ожидают от Ирана подробного письменного предложения о новом ядерном соглашении в течение 48 часов. Если Тегеран предоставит проект, Вашингтон готов провести очередной раунд переговоров уже в эту пятницу в Женеве. В противном случае США могут провести военную операцию против Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.
По данным источников Axios, нынешнее дипломатическое давление может стать последним шансом достижения договоренностей между Ираном и США перед возможным переходом к силовому сценарию. По словам собеседника издания, администрация президента Дональда Трампа рассматривает этот этап как решающий. В случае провала переговоров США и Израиль могут прибегнуть к масштабной военной операции против Ирана.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/ProfessorPape/status/2025214568050446627
Теги:

Новости

Все новости