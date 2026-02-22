Действительно пугает: США сосредоточили до половины мировой боевой авиации у Ирана

Соединенные Штаты сосредоточили вблизи Ирана до половины боевой авиации в мире. Об этом заявил директор-основатель Чикагского проекта по безопасности и угроз Пейп.

Готовность США к началу боевых действий

По его словам, ранее Вашингтон не сконцентрировал столь значительные авиационные силы против потенциального противника без фактического начала ударов. Речь идет о масштабной передислокации истребителей и вспомогательной авиации в Ближний Восток.

На фоне роста напряжения российские СМИ сообщают о вывозе семей российских дипломатов из стран Ближнего Востока в Москву. Официальных комментариев от российской стороны пока нет.

Ситуация развивается на фоне жестких заявлений между Вашингтоном и Тегераном и обсуждения возможных сценариев эскалации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Соединенные Штаты ожидают от Ирана подробного письменного предложения о новом ядерном соглашении в течение 48 часов. Если Тегеран предоставит проект, Вашингтон готов провести очередной раунд переговоров уже в эту пятницу в Женеве. В противном случае США могут провести военную операцию против Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

По данным источников Axios, нынешнее дипломатическое давление может стать последним шансом достижения договоренностей между Ираном и США перед возможным переходом к силовому сценарию. По словам собеседника издания, администрация президента Дональда Трампа рассматривает этот этап как решающий. В случае провала переговоров США и Израиль могут прибегнуть к масштабной военной операции против Ирана.

