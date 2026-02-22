США встановили дедлайн для Ірану: скільки часу до початку війни

Сполучені Штати очікують від Ірану детальну письмову пропозицію щодо нової ядерної угоди протягом 48 годин. Якщо Тегеран надасть проєкт, Вашингтон готовий провести черговий раунд переговорів уже цієї п’ятниці в Женеві. В іншому випадку США можуть провести військову операцію проти Ірану. Про це повідомляє Axios із посиланням на американського високопосадовця.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За даними джерел Axios, нинішній дипломатичний тиск може стати останнім шансом для досягнення домовленостей між Іраном та США перед можливим переходом до силового сценарію. За словами співрозмовника видання адміністрація президента Дональда Трампа розглядає цей етап як вирішальний. У разі провалу переговорів США та Ізраїль можуть вдатися до масштабної військової операції проти Ірану.

Спецпредставники Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують прибути до Женеви 27 лютого, якщо іранська сторона надасть проєкт угоди найближчими днями. Вашингтон також допускає можливість укладення тимчасової угоди як проміжного кроку до повноцінного ядерного договору.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що пропозиція буде передана після схвалення політичним керівництвом у Тегерані. Водночас американські медіа повідомляють про готовність військових США до потенційного удару по Ірану вже найближчими вихідними.

