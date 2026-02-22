logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід США встановили дедлайн для Ірану: скільки часу до початку війни
commentss НОВИНИ Всі новини

США встановили дедлайн для Ірану: скільки часу до початку війни

Вашингтон очікує від Тегерана проєкт ядерної угоди протягом 48 годин. У разі провалу переговорів можливий військовий сценарій.

22 лютого 2026, 18:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Сполучені Штати очікують від Ірану детальну письмову пропозицію щодо нової ядерної угоди протягом 48 годин. Якщо Тегеран надасть проєкт, Вашингтон готовий провести черговий раунд переговорів уже цієї п’ятниці в Женеві. В іншому випадку США можуть провести військову операцію проти Ірану.  Про це повідомляє Axios із посиланням на американського високопосадовця.

США встановили дедлайн для Ірану: скільки часу до початку війни

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За даними джерел Axios, нинішній дипломатичний тиск може стати останнім шансом для досягнення домовленостей між Іраном та США перед можливим переходом до силового сценарію. За словами співрозмовника видання адміністрація президента Дональда Трампа розглядає цей етап як вирішальний. У разі провалу переговорів США та Ізраїль можуть вдатися до масштабної військової операції проти Ірану. 

Спецпредставники Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують прибути до Женеви 27 лютого, якщо іранська сторона надасть проєкт угоди найближчими днями. Вашингтон також допускає можливість укладення тимчасової угоди як проміжного кроку до повноцінного ядерного договору.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що пропозиція буде передана після схвалення політичним керівництвом у Тегерані. Водночас американські медіа повідомляють про готовність військових США до потенційного удару по Ірану вже найближчими вихідними.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що новий авіаносець США Ford запустив "зворотний відлік" до удару по Ірану.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі відреагували на ультиматум Трампа щодо Ірану. За словами представника Путіна, США відмовляються від компромісів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.axios.com/2026/02/22/iran-us-talks-friday-nuclear-deal
Теги:

Новини

Всі новини