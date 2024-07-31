Ди Вэнс сделал сенсационное признание об участии Гаррис в президентских выборах

Как отмечает издание Telegraph, Джей Ди Вэнс приватно признал, что Камала Гаррис, заменившая Джо Байдена в должности кандидата в президенты от демократов, стала ударом для кампании республиканцев.

Джей Ди Вэнс

По информации издания, выступая перед донорами, он сказал: "Мы все получили немного политического удара".

"Плохая новость заключается в том, что Камала Гаррис не имеет такого багажа, как Джо Байден, потому что, что бы мы ни говорили, Камала гораздо моложе. И Камала Гаррис, очевидно, не будет сражаться так, как Джо Байден", – сказал он.

Как отмечает издание, заявление господина Венса резко контрастирует с сообщениями кампании Дональда Трампа, неоднократно настаивавшего на том, что замена Джо Байдена никак не повлияет на результаты предстоящих в ноябре президентских выборов.

При этом журналисты напомнили, что Трамп назвал Гаррис "хуже Джо", а Джейсон Миллер, один из советников Трампа, сказал в недавнем интервью: "Демократы прыгают со сковороды в огонь. И они, возможно, избавились от одной проблемы с Джо Байденом, но они унаследовали совершенно новую проблему с Камалой Гаррис".

Кроме того, журналисты добавили, что на прошлой неделе Ди Венс сказал, что республиканцы теперь будут работать над формированием общественного мнения по Камале Гаррис.

"У нас есть очень уникальная возможность, но также и очень уникальный вызов, потому что, давайте будем честными, 10 дней назад было два кандидата, баллотировавшихся в президенты, и каждый имел свое мнение о них. Любить их или ненавидеть, у всех есть свое мнение о Дональде Трампе и Джо Байдене за последние восемь лет", – сказал Вэнс. "Но Камалы Гаррис, люди действительно не знают", — добавил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что племянник Трампа поддержал Камалу Гаррис.



