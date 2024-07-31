Ди Вэнс сделал сенсационное признание об участии Гаррис в президентских выборах

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Ткачик Олеся
Как отмечает издание Telegraph, Джей Ди Вэнс приватно признал, что Камала Гаррис, заменившая Джо Байдена в должности кандидата в президенты от демократов, стала ударом для кампании республиканцев.
Джей Ди Вэнс
По информации издания, выступая перед донорами, он сказал: "Мы все получили немного политического удара".
Как отмечает издание, заявление господина Венса резко контрастирует с сообщениями кампании Дональда Трампа, неоднократно настаивавшего на том, что замена Джо Байдена никак не повлияет на результаты предстоящих в ноябре президентских выборов.
При этом журналисты напомнили, что Трамп назвал Гаррис "хуже Джо", а Джейсон Миллер, один из советников Трампа, сказал в недавнем интервью: "Демократы прыгают со сковороды в огонь. И они, возможно, избавились от одной проблемы с Джо Байденом, но они унаследовали совершенно новую проблему с Камалой Гаррис".
Кроме того, журналисты добавили, что на прошлой неделе Ди Венс сказал, что республиканцы теперь будут работать над формированием общественного мнения по Камале Гаррис.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что племянник Трампа поддержал Камалу Гаррис.
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