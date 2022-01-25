Диалог – да, уступки – нет: в США отреагировали на ультиматум Кремля по гарантиях безопасности

Как передает издание "Комментарии", по итогам переговорам в Женеве между госсекретарём США Блинкеным и главой МИД РФ Лавровым российская сторона заявила, что Вашингтон взял неделю на то, чтобы в письменном виде дать внятный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Но, не прошло и недели, как официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга заявил, что Белый Дом не готов идти на уступки по гарантиям безопасности.

Нед Прайс. Фото: из открытых источников

При этом Нед Прайс уточнил, те шаги, которые США могут посчитать допустимыми в рамках гарантий безопасности не будут означать, что Штаты пошли на уступки России. К тому же, США могут согласиться на некоторые компромиссные моменты только в том случае, если сама Россия согласиться пойти на ряд договоренностей.

Официальный представитель Госдепартамента также напомнил, что свое решение США смогут принять только после того, как проведут ряд консультаций со своими союзниками, включая Украину.

По словам Неда Прайса, постоянный диалог США со своими союзниками по этому вопросу нужен для того, чтобы максимально оперативно и жестко отреагировать, если Россия не сдержит свои обещания и решит вторгнуться в Украину. Белый Дом в очередной раз публично сообщил, что он открыт для диалога с Москвой по вопросам размещения вооружений, в том числе и размещения ракетных систем в Европе. Но политику "открытых дверей" для стран, которые желают присоединиться к НАТО США не готовы сворачивать, выполняя требование Москвы.

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