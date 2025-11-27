Дипломат назвал "агента Кремля" в команде Трампа

Политик и дипломат Роман Бессмертный заявил, что в ближайшем окружении Дональда Трампа появились люди, действия которых фактически играют в пользу России. По его словам, один из ключевых представителей команды президента США спецпредставитель Стив Виткофф "выполняет роль агента Кремля".

Стив Виткофф. Фото из открытых источников

Роман Бессмертный в комментарии "Цензор.нет" заявил, что Москва осуществляет свои операции сразу на нескольких фронтах. По его словам, российские действия построены вокруг трех ключевых задач.

"Первая — это деморализация Дональда Трампа, вторая — раскрутка темы коррупционного скандала в Украине, третья — агрессивные атаки на Европу, которые начались с подрыва железных дорог, которая, кстати, не удалась. По сути, идет такой прессинг по всему периметру", — сказал Бессмертный.

Дипломат считает, что в США происходит внутренний развал управленческой системы, связанной с командой Трампа. По его убеждению, ситуация так хаотична, что даже представители администрации откровенно говорят об отсутствии реальной работы.

По словам Бессмертного, Трамп попал в "яму", из которой его могут "растереть в труху". Дипломат убежден, что этим пользуется Путин, в частности, через спецпредставителя президента США Стива Виткоффа.

"Сейчас для Путина важна тема не столько боевых действий, сколько загнать в угол Трампа. К сожалению, Москве это удается. Потому что Виткофф по сути выполняет роль агента кремля. Уровень деморализации Трампа бьет все рекорды в нынешней ситуации", — подытожил политик.

