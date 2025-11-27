Дипломат назвал "агента Кремля" в команде Трампа

Рубрики
Политик и дипломат Роман Бессмертный заявил, что в ближайшем окружении Дональда Трампа появились люди, действия которых фактически играют в пользу России. По его словам, один из ключевых представителей команды президента США спецпредставитель Стив Виткофф "выполняет роль агента Кремля".
Стив Виткофф. Фото из открытых источников
Роман Бессмертный в комментарии "Цензор.нет" заявил, что Москва осуществляет свои операции сразу на нескольких фронтах. По его словам, российские действия построены вокруг трех ключевых задач.
Дипломат считает, что в США происходит внутренний развал управленческой системы, связанной с командой Трампа. По его убеждению, ситуация так хаотична, что даже представители администрации откровенно говорят об отсутствии реальной работы.
По словам Бессмертного, Трамп попал в "яму", из которой его могут "растереть в труху". Дипломат убежден, что этим пользуется Путин, в частности, через спецпредставителя президента США Стива Виткоффа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виткофф советовал Кремлю, как правильно убедить Трампа.
Также "Комментарии" писали, что Виткофф фактически сорвал поставки ракет Tomahawk Украине.