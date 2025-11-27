Дипломат назвав "агента Кремля" в команді Трампа

Політик і дипломат Роман Безсмертний заявив, що у найближчому оточенні Дональда Трампа з’явилися люди, дії яких фактично грають на користь Росії. За його словами, один із ключових представників команди президента США спецпредставник Стів Віткофф "виконує роль агента Кремля".

Стів Віткофф. Фото з відкритих джерел

Роман Безсмертний в коментарі "Цензор.нет" заявив, що Москва проводить свої операції одразу на кількох фронтах. За його словами, російські дії побудовані навколо трьох ключових завдань.

"Перше — це деморалізація Дональда Трампа, друге — розкручування теми корупційного скандалу в Україні, третє — агресивні атаки на Європу, які почалися з підриву залізниць, який, до речі, не вдався. По суті, йде такий пресинг по всьому периметру", — сказав Безсмертний.

Дипломат вважає, що у США відбувається внутрішній розвал управлінської системи, пов’язаної з командою Трампа. На його переконання, ситуація настільки хаотична, що навіть представники адміністрації відверто говорять про відсутність реальної роботи.

За словами Безсмертного, Трамп потрапив у "яму", з якої його можуть "розтерти в труху". Дипломат переконаний, що цим користується Путін, зокрема через спецпредставника президента США Стіва Віткоффа.

"Зараз для Путіна важливою є тема не стільки бойових дій, скільки загнати в кут Трампа. На жаль, Москві це вдається. Бо Віткофф по суті виконує роль агента кремля. Рівень деморалізації Трампа б'є всі рекорди в нинішній ситуації", — підсумував політик.

