Дипломат назвав "агента Кремля" в команді Трампа

Політик і дипломат Роман Безсмертний заявив, що у найближчому оточенні Дональда Трампа з’явилися люди, дії яких фактично грають на користь Росії. За його словами, один із ключових представників команди президента США спецпредставник Стів Віткофф "виконує роль агента Кремля".
Стів Віткофф. Фото з відкритих джерел
Роман Безсмертний в коментарі "Цензор.нет" заявив, що Москва проводить свої операції одразу на кількох фронтах. За його словами, російські дії побудовані навколо трьох ключових завдань.
Дипломат вважає, що у США відбувається внутрішній розвал управлінської системи, пов’язаної з командою Трампа. На його переконання, ситуація настільки хаотична, що навіть представники адміністрації відверто говорять про відсутність реальної роботи.
За словами Безсмертного, Трамп потрапив у "яму", з якої його можуть "розтерти в труху". Дипломат переконаний, що цим користується Путін, зокрема через спецпредставника президента США Стіва Віткоффа.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Віткофф радив Кремлю, як правильно улестити Трампа.
Також "Коментарі" писали, що Віткофф фактично зірвав постачання ракет Tomahawk Україні.