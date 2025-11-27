logo_ukra

Дипломат назвав "агента Кремля" в команді Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Дипломат назвав "агента Кремля" в команді Трампа

Роман Безсмертний заявив, що Стів Віткофф у команді Трампа фактично виконує роль "агента Кремля".

27 листопада 2025, 17:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Політик і дипломат Роман Безсмертний заявив, що у найближчому оточенні Дональда Трампа з’явилися люди, дії яких фактично грають на користь Росії. За його словами, один із ключових представників команди президента США спецпредставник Стів Віткофф "виконує роль агента Кремля".

Дипломат назвав "агента Кремля" в команді Трампа

Стів Віткофф. Фото з відкритих джерел

Роман Безсмертний в коментарі "Цензор.нет" заявив, що Москва проводить свої операції одразу на кількох фронтах. За його словами, російські дії побудовані навколо трьох ключових завдань.

"Перше — це деморалізація Дональда Трампа, друге — розкручування теми корупційного скандалу в Україні, третє — агресивні атаки на Європу, які почалися з підриву залізниць, який, до речі, не вдався. По суті, йде такий пресинг по всьому периметру", — сказав Безсмертний.

Дипломат вважає, що у США відбувається внутрішній розвал управлінської системи, пов’язаної з командою Трампа. На його переконання, ситуація настільки хаотична, що навіть представники адміністрації відверто говорять про відсутність реальної роботи.

За словами Безсмертного, Трамп потрапив у "яму", з якої його можуть "розтерти в труху". Дипломат переконаний, що цим користується Путін, зокрема через спецпредставника президента США Стіва Віткоффа.

"Зараз для Путіна важливою є тема не стільки бойових дій, скільки загнати в кут Трампа. На жаль, Москві це вдається. Бо Віткофф по суті виконує роль агента кремля. Рівень деморалізації Трампа б'є всі рекорди в нинішній ситуації", — підсумував політик.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Віткофф радив Кремлю, як правильно улестити Трампа.

Також "Коментарі" писали, що Віткофф фактично зірвав постачання ракет Tomahawk Україні.



Джерело: https://censor.net/ua/r3587272
