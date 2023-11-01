Директор ФБР сделал заявление о высокой угрозе атак террористов в США

Глава ФБР США Кристофер Рэй заявил, что из-за войны войны ХАМАСа и Израиля в Америке возросла террористическая угроза, похожая на те, которые создавали террористы из ИГИЛ. Такое заявление он сделал во время выступления перед Комитетом внутренней безопасности Сената, сообщает CBS news.

Кристофер Рэй (фото из открытых источников)

"Только за последние несколько недель многочисленные иностранные террористические организации призывали нападать на американцев и Запад. Мы проживаем опасный период. Это не время для паники, но сейчас нужно быть бдительными", — подчеркнул Рей.

Также директор ФБР подчеркнул, что пока нет никаких признаков того, что ХАМАС собирается или имеет возможность осуществлять атаки в Америке. Но Рэй, добавил, "мы не исключаем такую возможность".

По его словам, определенным образом эта угроза достигла "исторического уровня", потому что еврейская община стала мишенью для террористов.

Рей заявил, что евреи составляют всего 2,4% населения США, но до начала конфликта на Ближнем Востоке они являлись объектом 60% религиозных преступлений на почве ненависти.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чем завершится обострение на Ближнем Востоке. Обострение на Ближнем Востоке, спровоцированное атакой ХАМАСа на Израиль и последующими действиями израильской армии (ЦАХАЛ), длится уже четвертую неделю. Наступление ЦАХАЛ в секторе Газа происходит на данный момент с трех сторон, но без какого-либо мощного давления. Какова вероятность, что в противостояние Израилю и ХАМАС вступит третья сторона? Угрозы ранее звучали со стороны Ирана, не исключено участие Турции.

Те же Штаты отправили на Ближний Восток немалые силы, а также предупреждают о "повышенном риске" распространения конфликта, напоминая об ударах по военным базам США поддерживающими Иран боевиками.