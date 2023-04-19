Для России все идет не очень хорошо, - Белый дом

Визит президента России Путина на оккупированные российскими силами территории Херсона и Луганщины может быть свидетельством осознания, что "для России все идет не очень хорошо", так комментируют ситуацию в Белом доме, пишут "Комментарии".



Глава Кремля пытается поднять свой авторитет на фоне неудач на фронте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Путин, кажется, это очень четко знает", — сказала спикера Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что глава Кремля, вероятно, хочет усилить свой авторитет среди собственного населения, поскольку знает, что его армия плохо работает и не может достичь своих целей из-за этого вторжения.

Ранее американский аналитический центр Институт исследования войны (ISW) в своем ежедневном отчете написал, что визитом в оккупированные украинские области Путин хочет поддержать свой имидж "лидера военного времени в ожидании запланированного украинского контрнаступления".

"Свой визит Путин совершил еще до Пасхи, но в Кремле опубликовали, а позже отредактировали видео, когда 18 апреля в Авдеевку прибыл президент Украины Владимир Зеленский, и не исключено, что Кремль намеренно обнародовал кадры визита Путина, чтобы затмить визит Зеленского в информационном пространстве" , – подчеркнули в ISW.

Кроме того, ISW сообщал о том, что российские милблогеры критиковали российских чиновников за то, что те не побывали на передовой, как Зеленский, а Путин посетил ранее оккупированный Мариуполь 19 марта, чтобы улучшить свой имидж как лидера времен войны.

"При этом кадры показывают, что Путин посетил Арабатскую косу на юго-западе Херсонской области – не менее 130 км от ближайшей линии фронта", – констатируют в Институт исследования войны.

При этом Карин Жан-Пьер выразила долговременную поддержку США украинскому народу в противостоянии России.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы помочь Украине защитить себя, защитить свою демократию и защитить свой народ", — добавила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, говоря об очередном пакете помощи Украине.

Напомним, "Комментарии" писали, что Соединенные Штаты Америки выделяют Украину в новом пакете военной помощи на $325 миллионов.

Как писали "Комментарии", Вооруженные Силы Украины принимают участие в самых мощных национальных учениях Вооруженных Сил Королевства Швеция более чем за 25 лет.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в РФ прогнозируют, что выборы президента-2024 могут отменить, а россияне начнут думать, настоящий ли Путин ими правит.

Читайте также на сайте "Комментарии" — ВСУ теперь нечем поражать баллистические ракеты, — Резников.