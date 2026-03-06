Для Трампа все может быть очень плохо: что появилось в документах ФБР

Министерство юстиции США обнародовало новую часть документов Федерального бюро расследований, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна. В материалах, ранее не доступных общественности, содержатся протоколы трех интервью с женщиной из Южной Каролины, которая заявила о сексуальном насилии со стороны Эпштейна и предъявила обвинения против нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Sky News.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Согласно обнародованным документам, речь идет о событиях, якобы произошедших на острове Гилтон-Хед в 1984 году. На тот момент заявительнице было всего 13 лет. Ранее в открытом доступе был лишь краткий итог одного из интервью, в котором упоминания о причастности Трампа не было.

В Министерстве юстиции отметили, что обнародованные файлы содержат непроверенные показания, часть из которых может быть недостоверной или сфальсифицированной. В частности, ведомство отмечает, что некоторые из этих материалов поступали в ФБР накануне президентских выборов 2020 года и могли иметь политический подтекст.

Публикация документов стала возможной благодаря принятому Закону о прозрачности файлов Эпштейна. Этот нормативный акт был подписан Дональдом Трампом в конце прошлого года и предусматривает обязательное раскрытие материалов дела, даже если они могут быть политически чувствительны или представляют репутационные риски.

В то же время, закон содержит ограничения по защите персональных данных жертв, а также информации, которая может повредить активным расследованиям.

Обнародование новых материалов уже вызвало широкий резонанс в США, ведь дело Эпштейна остается одной из самых громких криминальных историй последних десятилетий и продолжает затрагивать влиятельных политиков и бизнесменов.

